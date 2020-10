Lorca retoma las clases presenciales: "Los profesores estamos inquietos ante la vuelta a las aulas"

Antonio Raja es profesor en el CEIP Sagrado Corazón de Jesús de Lorca y afirma no sentir "miedo" ante la vuelta a las clases presenciales el jueves. "No es el caso de la mayoría de mis compañeros, que están bastante preocupados. Garantizar que no haya contagios en los centros es imposible ", señala Raja. Ante la gran incidencia de casos de coronavirus en el municipio murciano, el Gobierno regional decidió que su casco urbano volviera a la fase 1 flexibilizada el pasado 15 de septiembre. Aunque el confinamiento se mantiene, los alumnos del centro de la ciudad, un total de 10.882, vuelven a pisar las aulas un mes después.

"Estamos muy inquietos", admite un profesor del IES Ramón Arcas que prefiere no identificarse."Estamos viendo que hay contagios en otros centros y que no se cubren las bajas de profesorado con suficiente celeridad por mucho que la Consejería de Educación diga que sí", afirma este docente.

"Tanto el profesorado como los alumnos vamos a pasar por situaciones muy diversas a lo largo del año y eso no está bien calculado", añade el docente, quien además señala el número de alumnos de atención domiciliaria ha aumentado este curso de manera notable, "parece un cajón desastre para los padres que no quieren llevar a sus hijos a los centros". Estos alumnos no van a ser atendidos por profesores específicos como hasta el momento, sino por los docentes de sus centros de referencia.

Antonia Pérez, concejala de Educación del municipio, se muestra admirada de cómo los centros educativos han hecho un enorme esfuerzo por adaptarse a la nueva situación durante el verano.

Desde la concejalía han adoptado las mismas medidas para los centros escolares del casco urbano que se tomaron para los de las pedanías de Lorca que volvieron a las aulas el pasado 5 de octubre. De esta forma, han dotado de una máquina de desinfección a los conserjes que utilizarán como mínimo una vez al día, también han incrementado el servicio de limpieza por la mañana para que "limpien las zonas de uso común", han dado a los niños una mascarilla reutilizable y han colocado dosificadores de hidrogel mientras llega "el ansiado ingreso económico" por parte de la Comunidad.

Sin miedo "al salto del instituto"

Sonia González es madre de tres hijos de 5, 11 y 12 años. Como vive en la pedanía Cazalla, sus hijos menores ya habían pisado el colegio de la zona, pero su hija mayor irá esta semana por primera vez al IES Ros Giner en el centro de Lorca. "Ni el miedo de dar el salto al instituto ni nada, tanto sus compañeras como ella están deseando ir a clase", afirma.

"He estado muy preocupado por el pequeño porque tiene déficit de atención y en clase, regular, pero con la pantalla ya es una desconexión total", relata Sonia. También los docentes muestran preocupación por el aspecto de la concentración en la enseñanza telemática: "La atención al alumnado tiene que ser muy individualizada a través de la pantalla porque si no se pierden. Para ello, es muy importante que haya ratios reducidas".