Irene Jódar, la mujer que gestiona el deporte en Lorca

El próximo 19 de octubre se celebrará en el Cuartel de Artillería de Murcia la I Jornada Mujer y Deporte promovida por este diario. Allí se darán cita mujeres que han abierto camino dentro de este sector, desde todos los prismas posibles: periodístico, deportivo y, también, directivo. Desde hoy hasta esa fecha iremos conociendo mejor a algunas de sus protagonistas (otras ya han sido presentadas en alguna ocasión en este blog).

Una de ellas es Irene Jódar, quien ha vivido el deporte desde todos los escenarios posibles. Nació en Lorca hace solamente 30 años y desde muy pequeña sintió pasión por el balón de fútbol, al que estaba familiarmente ligada ya que su padre fue árbitro. Ver y conocer de cerca un colectivo como ése, que no suele ser muy respetado ni levantar muchas simpatías (y del que injustamente nos olvidamos bastante) fue clave para que quisiera seguir la herencia familiar y comenzase a pitar partidos con solo 15 años de edad. De fútbol masculino, que todavía por entonces imponía más que ahora, sobre todo teniendo en cuenta que era una mujer y además muy joven. Durante siete años solo arbitró un partido de fútbol femenino, el último que hizo. Fue del Lorca Féminas. “Recuerdo esa época con mucho cariño. Fue una experiencia muy buena y productiva que me ayudó en mi madurez personal. No es fácil ponerte ahí siendo la autoridad pero me sirvió para crecer”, afirma.

Para poner un poco en contexto a aquellas personas que no estéis muy puestas en fútbol, es importante saber que desde la década de los 90 hasta hace no mucho estaba permitido absolutamente todo en los terrenos de juego y era un mundo profundamente machista. Hace poco han estrenado un documental llamado 'La liga de los hombres extraordinarios' que refleja muy bien la cantidad de mensajes primitivos que los protagonistas decían ante los medios de comunicación sin pudor ninguno. Hoy todo ello sería censurable. “Yo era la más joven y la única mujer, por supuesto, en el primer partido que arbitré. El trato siempre fue muy bueno con los compañeros colegiados y también con los jugadores. Los más reticentes eran los entrenadores porque les chocaba verme ahí por ser mujer. Parecía que ellos me tenían que dar el visto bueno, decirme si pitaba bien o no por el hecho de no ser un hombre. Había una cierta desconfianza” recuerda Irene.

Sobre todo tiene guardado un episodio en su memoria. Fue en un partido que le tocó arbitrar en Águilas entre equipos de categoría infantil compuestos por niños de entre 12 y 14 años. “Saqué varias tarjetas a los jugadores porque estaban jugando muy fuerte dando patadas y haciendo entradas duras al rival y eso a uno de los entrenadores no le pareció bien. Me insultó muchísimo y me amenazó con esperarme en la puerta al término del encuentro. Le expulsé y tuvo que irse al vestuario mucho antes del final. Mi triste sorpresa es que cumplió su promesa, me esperó en la puerta hasta que yo salí. Por suerte, el conserje del campo de fútbol se dio cuenta y me avisó antes de que me pudiese encontrar con él. Yo estaba muy asustada pero el entrenador rival decidió quedarse conmigo casi una hora después del partido hasta que el otro técnico se fue. Lloré al llegar a casa. A ese hombre le pusieron una multa de 10 partidos de sanción y después lo echaron de su club. Era un machista”, rememora todavía indignada.

En su etapa universitaria dejó de arbitrar para centrarse en su recién estrenada carrera como periodista. El deporte siempre ha sido su pasión y más allá del fútbol y el arbitraje, Irene Jódar ha practicado atletismo y natación. Así que, cómo no, hizo un máster en periodismo deportivo y comenzó a hacer prácticas en Onda Regional de Murcia, la radio autonómica. En ese momento, también fue la única mujer en la sección de deportes de dicho medio. Allí hizo retransmisiones de partidos de fútbol. De la radio pasó a la televisión, entrando a formar parte de la delegación de Lorca de La 7 RM. “Si hubiese seguido arbitrando (eran los inicios del fútbol femenino), quizá ahora estaría en Primera División femenina. De hecho, coincidí con compañeras que ahora están en la élite”, añade.

Gestión desde el Ayuntamiento

Desde hace tres años Irene Jódar sigue el deporte desde los despachos. Concretamente, desde el del Ayuntamiento de Lorca ya que es la concejala de Deportes, Transporte Público y Movilidad, Sociedad de la Información y Transparencia. “Poco antes de las elecciones municipales de 2019 dejé la televisión porque me llamó el que ahora es el alcalde, Diego José Mateos, diciéndome que estaba buscando un perfil joven, preparada y que los ciudadanos conociesen (a mí me conocían por ser árbitro y por trabajar en La 7). Yo necesitaba un cambio y acepté. Trabajar para Lorca es el mayor privilegio que un ciudadano puede tener”, explica.

Ahora toda la gestión deportiva de la localidad pasa por sus manos. “Me hizo muchísima ilusión que el alcalde confiase en mí. Además, era la única mujer en la Concejalía, la primera en Deportes, y eso también me motivaba. Es de las concejalías que más trabajo y adeptos tienen (en Lorca hay 45 clubes y asociaciones que siempre están llevando a cabo todo tipo de actividades). Inculcar los hábitos deportivos a pequeños y mayores es vital para la sociedad y en ello trabajo”, afirma Irene.

Como mujer y como feminista, la concejal de Deportes de Lorca intenta hacer especial hincapié en impulsar y visibilizar el deporte femenino. Considera que “poco a poco se está hablando más de deporte femenino, pero siempre ha existido aunque no se nos valorase. Creo que ha habido un avance, sin embargo por lo que he podido vivir en primera persona diría que ha sido muy lento. Se han dado pasos muy importantes, pero queda mucho por hacer. Quizá solo hay una décima parte de clubes en Lorca con mujeres presidentas o entrenadoras, pero sí hay grandes deportistas mujeres. De hecho, en mi localidad los grandes éxitos deportivos los están consiguiendo mujeres y eso me enorgullece muchísimo: Sabrina López (bronce en el Europeo de tenis playa), Sandra Gallego (nominada a mejor jugadora fútbol playa del mundo), Ana Cano (presidenta Flechas Rosas), Úrsula Ruiz (atleta), Irene Morlán (una niña de 11 años que se ha quedado séptima del Nacional de ajedrez), Pilar Carrasco (presidenta de la Federación de fútbol sala) o Victoria Soler (bronce en Mont Blanc de trail de montaña)”.

En el ámbito deportivo de la Región de Murcia hay ejemplos de mujeres con éxito, en cualquiera de sus ámbitos. Alguna de ellas, como Irene Jódar, estarán presentes el próximo 19 de octubre en el Cuartel de Artillería. Es importante conocer sus mensajes.