Una leyenda llamada Erika de Souza

El Hozono Global Jairis certificó el pasado domingo su permanencia en la mejor competición nacional, a falta de tres partidos para terminar el campeonato, lo que supone un éxito rotundo. Les he hablado de este equipo de Alcantarilla muchas veces en este blog ya que este curso han hecho historia por convertirse en el primer club de la Región de Murcia que consigue estar en la élite, en la mejor liga nacional. Este hito no ha sido importante solamente por lo que supone deportivamente, también por dar visibilidad a las mujeres y por ayudar a crear referentes, en este caso en baloncesto. Con los deberes ya hechos, empieza el momento de dar las gracias y de despedir por la puerta grande a uno de los iconos del mundo de la canasta en las últimas dos décadas. Porque, como digo siempre, el deporte es el fiel reflejo de la vida diaria y si en ella homenajeamos a una persona por su trayectoria cuando se jubila, aquí también.

Pocas jugadoras dejarán una huella tan profunda en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría de baloncesto en España, como Erika de Souza. Nació en Río de Janeiro (Brasil) hace 41 años en el seno de una familia muy humilde, unos orígenes que lleva grabados en la piel y que le han marcado a la hora de forjar su carácter competitivo. Comenzó practicando todo tipo de deportes, excepto baloncesto porque no le gustaba el nivel de contactos que requería, hasta que fue invitada a formar parte de un proyecto para niños sin recursos en Mangueira, a más de dos horas diarias de autobús. El trabajo y el compromiso han sido sus señas de identidad desde muy joven. Siempre con el objetivo de intentar hacer mejor la vida de su familia, a los 19 años cambió su ciudad natal por Sao Paulo para firmar su primer contrato profesional con el BCN de Osasco, donde no sólo aprendió a jugar a baloncesto, también le sirvió para madurar. “De pequeña veía a mi madre trabajar sin descanso y quería ayudarle a tener un futuro mejor, la vida que ella nunca había podido tener. Ni ella, ni mi abuela. Por desgracia, mi madre no llegó a ver la persona en la que me convertí porque falleció cuando yo tenía 17 años, así que todo lo que he hecho siempre ha sido por mi abuela, la persona más importante en mi vida”, afirma.

Su crecimiento deportivo y personal le permitió dar el salto a un gran club de Brasil como el Vasco de Gama y, gracias a ello, se le abrieron también las puertas de la WNBA de Estados Unidos, la mejor liga del mundo, durante 13 temporadas. Nada más llegar consiguió el anillo de campeona, aunque jugó solamente 36 segundos. Allí es una tradición que el equipo que conquista el título es recibido en la Casa Blanca por el presidente, lo recuerda como una experiencia apasionante: “Fue increíble estar ahí, en donde se cuece el orden mundial. Guardo el anillo de la WNBA como un tesoro. Siempre bromeo con mi marido sobre que si el futuro se nos pone feo económicamente, podría venderlo”.

Referente durante 20 años

Llegó a España en 2003 para vestir los colores del Universitat de Barcelona (FC Barcelona), donde estuvo tres años. Después firmó por el desaparecido Ros Casares de Valencia, donde permaneció otros cuatro cursos antes de recalar en el Perfumerías Avenida, uno de los equipos de su corazón al que perteneció durante 5 temporadas y dos meses (fue cortada en octubre y firmó en IDK de San Sebastián, donde no pudo terminar el año por culpa de la pandemia). En ese momento, en 2020, decidió que estaba demasiado cansada para seguir jugando y quería retirarse para formar su propia familia junto a su marido, una muestra más de que maternidad y deporte de élite todavía no van muy de la mano, pero ése es otro tema.

Cuando ya pensaba en su vida de después de competir, en el verano de 2021, recibió una llamada del entrenador del equipo murciano Hozono Global Jairis para formar parte de un proyecto en Liga Femenina Challenge (la segunda división) con el reto de subir a la élite que no dudó en aceptar. Y como donde ficha cumple con sus objetivos, consiguió que un equipo murciano jugase por primera vez en la historia en la máxima categoría del baloncesto femenino español, siendo la jugadora más determinante, y después les ha ayudado a lograr la permanencia.

Una carrera como la suya merecía tener un final de ensueño. El destino ha querido que la última jornada de esta temporada, que se disputará el 15 de abril (desde finales de ese mes, las jugadoras se quedan en el paro. Sin convenio colectivo todavía, pese a ser la élite nacional) sea un Perfumerías Avenida-Hozono Global Jairis y ahí, en su amada Salamanca dirá, esta vez sí, adiós a la competición española. Por el camino ha dejado su participación en tres Juegos Olímpicos, ocho ligas en España, ocho Copas de la Reina, una Euroliga (el mayor título a nivel continental) con el conjunto castellanoleonés y el récord de tapones y rebotes de la categoría. “Todavía no estoy preparada mentalmente para despedirme, cada vez que lo pienso me pongo a llorar. También tengo miedo a mi vida de después, llevo compitiendo desde los 19 años y no sé si voy a poder vivir sin esa adrenalina a la que estoy tan enganchada. Ser madre ahora es mi prioridad y después, intentaré ayudar a mi marido en el trabajo. Tengo claro que al principio viviré en Brasil, pero también quiero tener un hogar en Salamanca y en Alcantarilla, dos destinos grabados en mi interior”, reconoce la brasileña.

Antes de esa fecha, en Murcia vamos a tener el privilegio de despedir a una de las mejores jugadoras de la historia de la liga. Este próximo domingo 9 de abril, el Hozono Global Jairis jugará en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla su último partido del curso ante su afición y será una cita cargada de emociones. Erika de Souza es y será una leyenda y ha sido un privilegio disfrutarla aquí durante dos años. Porque yo elevo al altar de leyenda a aquellos deportistas que dejan huella por cosas que trascienden a los títulos y las medallas, así que Erika lo es. Desde hace años trabaja en Brasil por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el baloncesto, en cada uno de los equipos en los que ha estado se ha sentado con las jóvenes para darles consejos y ayudarles en los desarrollos. Además, en este tiempo en el Jairis doy fe de que era la última persona en salir del pabellón en cada partido, siempre haciendo fotos y firmando autógrafos. Siempre ha sabido lo importante que es crear buenos referentes, ha trabajado para convertirse en uno y lo ha conseguido.