María Giménez (Podemos-Equo): "Ningún murciano quiere que se siga destruyendo el Mar Menor por el cortoplacismo de López Miras"

María Giménez Casalduero (1971) es abogada, profesora asociada en derecho administrativo y diputada en la Asamblea Regional por Podemos. Oriunda de Lorca, repite en las listas moradas para los comicios del 26M.

Durante los últimos cuatro años ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el parlamento murciano: Secretaria de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, miembro de la Comisión Especial sobre el Mar Menor e integrante de la ponencia para la elaboración de una Ley integral para el Mar Menor, entre otros.

Sostiene que para recuperar la laguna salada "debemos sencillamente aplicar la ley", basándose en las medidas urgentes pactadas por la oposición. Para las elecciones, Giménez defiende la necesidad de un 'Podemos fuerte' que no dé opciones a pactos entre PSOE y Ciudadanos.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha advertido recientemente de que la eutrofización vuelve a aparecer en el Mar Menor. ¿Qué ha hecho desde su creación la Comisión Especial del Mar Menor, de la que usted es secretaria?

El trabajo de la Comisión Especial del Mar Menor, creada gracias a Podemos RM al inicio de la pasada legislatura, ha sido determinante para mantener en primera línea de la agenda política la crisis ecológica más grave que ha tenido la Región en los últimos años. Todas las voces que venían trabajando durante décadas en la protección del Mar Menor pudieron expresar su preocupación y presentar sus propuestas. Todos los actores sociales implicados han participado en esta Comisión, también los responsables políticos locales y regionales, técnicos de la administración e investigadores.

La participación en un asunto de tal calibre ha sido fundamental para concienciar a la sociedad de lo que estaba ocurriendo y la sociedad ha reaccionado. Ningún murciano de esta Región quiere que se siga destruyendo el Mar Menor por culpa del cortoplacismo del gobierno de López Miras y sus políticas ineficaces que tratan el medio ambiente como un problema que hay que eliminar.

Para evitar que el Mar Menor muera hay que actuar sobre el origen del problema, sea cual sea. Si en este momento determinadas prácticas agrarias, entre otras causas, han provocado el colapso, hay que actuar directamente sobre ellas como ya alertó la Fiscalía que sigue investigando.

¿Cómo recuperamos la laguna?

Aplicando la Ley, así de sencillo. La ley de medidas urgentes del Mar Menor, que incluye las enmiendas pactadas por la oposición, supone el primer paso para atajar el problema desde su origen. La sopa verde del mar menor tiene unas causas bien definidas, los científicos lo llevan diciendo décadas. ¿Porqué se niega y respalda lo que se hace mal?, ¿porqué el PP gobierna como un avestruz escondiendo los problemas como única solución? Los ciudadanos no somos tontos, tampoco los agricultores. Nadie les acusa como únicos responsables, pero es evidente y ellos lo saben, que son los primeros que tiene que cambiar el modelo.

Cuando consigamos aprobar una ley integral del mar menor, que el Gobierno se ha negado a hacer en esta legislatura, todas las actividades que intervienen de una manera u otra en el deterioro del Mar Menor también estarán reguladas. Quien miente y acusa al sector agrario es quien no les ayuda a hacer las cosas bien. Cambiar determinadas prácticas agrarias, planificar todos los usos, aplicar la ley y perseguir la ilegalidad es la única salida para salvar el Mar Menor.

¿Ha habido entendimiento entre sus miembros?

Exceptuando al PP, con el resto de fuerzas políticas sí. Tengo que reconocer el buen trabajo de los grupos parlamentarios de la oposición que nos hemos puesto de acuerdo y hemos aguantado firmes las presiones. La oposición ha actuado como gobierno, mientras el gobierno se dedicaba a atacar a quiénes osaban denunciar la situación y cuestionar sus ocurrencias.

El trasvase Tajo-Segura (TTS), ¿es intocable?

El TTS es necesario, intocable debería ser la gestión adecuada de los recursos hídricos sin demagogias ni mentiras. En la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (EARM) hemos apoyado defender la seguridad jurídica del trasvase, lo que significa cumplir con la planificación hidrológica, la ley de aguas estatal y la Directiva Marco del Agua (DMA). El problema del TTS es su mala gestión y su utilización política. La llegada de agua a la región no puede ser un acto de fe. El cambio climático, el avance de la desertización y las sequías cada vez más intensas en toda España no pueden tratarse como si una fuerza demoniaca encarnada en los partidos de izquierdas los provocase.

Desde Podemos-Equo creemos que el objetivo es avanzar hacia un horizonte menos dependiente de recursos hídricos externos, porque tenemos que estar preparados y adelantarnos a escenarios complicados cuando lleguen. La solución pasa por varias medidas como eliminar el regadío ilegal o contabilizar los recursos disponibles para tener una información fiable que incluya los recursos procedentes del TTS, mientras se respeten los caudales ecológicos. Pero sobre todo apostamos por construir una nueva gobernanza del agua que establezca reglas adecuadas de participación y control institucional entre los principales actores responsables de la gestión del agua en la región y los ciudadanos, desde las comunidades de regantes a los usuarios en general.

¿Qué otras opciones podemos contemplar para tener una agricultura sostenible?

Tenemos que diversificar con actividades industriales más innovadoras, basadas en nuevas tecnologías y especialmente con energías renovables. Algo que nos preocupa especialmente es el desequilibrio entre el secano y el regadío, desde Podemos-Equo demandamos un verdadero plan de I+D del secano. Y por supuesto hay que apoyar de manera enérgica la agricultura ecológica y los regadíos tradicionales como espacios productivos vivos.

Hace unas semanas eldiario.es publicó que el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, cobraba del Partido Popular para asesorar su imagen política hasta las elecciones del 26M. ¿Considera compatible elaborar los barómetros electorales regionales con asistir a una agrupación paralelamente?

Me parece una buena idea que la Universidad de Murcia tenga un instituto demoscópico independiente financiado con dinero público para que sus resultados tengan que ser publicados íntegramente y que el acceso a los microdatos pueda ser analizados por cualquier persona. Me incomoda ver informaciones que vinculan a los investigadores con partidos políticos. Personalmente me resultaría tranquilizador que la Universidad de Murcia fiscalizara y disipara las dudas que se han publicado.

La Región de Murcia cuenta con 565 locales de apuestas, la mayor proporción por habitante de toda España y de Europa. ¿Qué políticas propone Podemos para frenar la proliferación de casas de apuestas?

Es lamentable ver como el PP ha permitido la proliferación de casas de apuestas como setas en nuestra región. Se ha gobernado para los dueños de los salones de apuestas y no han pensado en las graves consecuencias del juego en nuestros jóvenes y en las familias. Desde Podemos-Equo vamos a hacer una moratoria inmediata a la apertura de estos locales cuando lleguemos al gobierno. Queremos eliminar la publicidad de apuestas deportivas en horario infantil, incluido durante el transcurso de eventos deportivos. Tenemos que conseguir separar los locales de apuestas de los centros educativos y de los colectivos más vulnerables.

Queremos eliminar las bonificaciones fiscales que se les están aplicando fruto de las relaciones entre dirigentes del PP que han encontrado en las empresas del juego su particular puerta giratoria. Además, es imprescindible la puesta en marcha de un programa con actividades informativas en centros educativos y campañas escolares sobre adicciones y prevención. Otra buena medida que impulsaremos para frenar esta epidemia es aumentar la presión impositiva al juego y destinar esos recursos a la rehabilitación de las adiciones.

La contaminación es uno de los temas centrales en la Región. Proponéis crear un organismo que vigile la calidad ambiental. ¿Cómo funcionaría?

Durante décadas el PP ha gobernado poniendo en riesgo la naturaleza y la salud de los murcianos y murcianas. Una región contaminada no solo destruye el medio ambiente, sino que provoca enfermedades, muchas de ellas crónicas, que afectan especialmente a los más vulnerables, los niños y las personas mayores. Esta no es la herencia que desde Podemos-Equo queremos para nuestros hijos. Estamos convencidos que hay que empezar a vincular la salud pública y el medio ambiente.

Para ello desarrollaremos una Ley Regional de Salud Pública y proponemos crear un organismo, tal vez en forma de Agencia regional, dependiente de Presidencia que tenga labores de seguimiento y control. Sus funciones no sustituirían las competencias de gestión de la futura Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que por cierto hay que dotar mucho más de medios materiales y humanos, sino que se complementarían, para así poder controlar y actuar con prevención y precaución sobre las actividades contaminantes del medio ambiente que además supongan un peligro para la salud de la población.

Vais al 26M sin la coalición con Izquierda Unida (Cambiar la Región de Murcia). ¿Se debe a diferencias irreconciliables con la formación?

Espero que el no de IU a formar parte de la confluencia de Podemos y Equo no se deba a diferencias irreconciliables en ningún caso, tenemos muchas cuestiones programáticas en las que somos coincidentes. Tampoco quiero pensar que su decisión esté basada en cuestiones personales, no sería digno de una organización con la trayectoria de IU. Con el cambio de la Ley Electoral que impulsamos en 2015 formaciones como IU tienen más fácil obtener representación en la Asamblea regional y eso puede estar detrás de su legítima decisión de presentarse en solitario. Esta decisión no la han tomado en exclusiva para Murcia, en otras Comunidades Autónomas como Aragón o Castilla y León también IU ha decidido concurrir al margen de Podemos y Equo.

El último CIS os da de 4 a 5 escaños. A Cambiar la Región de Murcia les dan de 1 a 2. Hace cuatro años obtuvisteis 6. ¿No creéis que ir por separado perjudica a ambas formaciones?

Ahora solo esperamos que ningún voto se quede por el camino. Desde que conseguimos cambiar la Ley Electoral esta legislatura, opciones políticas como las de IU tienen más posibilidades de conseguir representación, pero los datos de algunos estudios los sitúan lejos. Sería imperdonable que tanta gente que quiere un cambio en la Región de Murcia viera como su voto se quedara fuera de la Asamblea Regional, en estas elecciones nos jugamos mucho más que cuatro años. Vamos a dejarnos la piel por echar al PP definitivamente del Gobierno y por supuesto evitar que las derechas sumen, para eso hay que votar Podemos-Equo.

¿Estaríais dispuestos a un pacto con PSOE y Cs para sacar un gobierno adelante, en caso de que los números fueran necesarios?

La mejor manera de cortarle las alas a esa opción es con un Podemos fuerte. Podemos será decisivo para echar al PP después del domingo 26, lo tenemos claro. Cada voto a Podemos-Equo, cada escaño de Podemos-Equo en la Asamblea Regional es una garantía para que el Partido Socialista no termine cayendo en la tentación del pacto con Cs.