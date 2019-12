Miguel Sánchez, senador: "No creo que López Miras convoque elecciones esta primavera"

En San Esteban llevan tiempo valorando la posibilidad de adelantar las elecciones esta primavera. Los resultados electorales del 10N dejaron a un Ciudadanos prácticamente ha desaparecido. A esto se suma una crisis de Gobierno abierta desde hace tiempo, que se ha visto reforzada después de la vicepresidenta, Isabel Franco, calificara, en una entrevista concedida a este medio, de "inmaduro" al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Si, como todo apunta, Vox no aprobara los presupuestos regionales, el jefe del Ejecutivo murciano regional estaría planteándose muy seriamente jugar a doble o nada la próxima primavera.

Hace ya tiempo, algunos anunciamos que solo había dos posibilidades: moción de censura o elecciones anticipadas, donde la La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) y la patronal agrícola se encontrarían mucho más cómodos. Sobre todo después de anunciar la vicepresidenta que Ciudadanos votaría "no" a la Agencia Regional de Medio Ambiente (ARCA), y que ha levantado, como advertimos, muchas ampollas en los empresarios. Muchos se echaron las manos a la cabeza. Ahora, en los pasillos de San Esteban, no se habla de otra cosa.

Hay informes jurídicos que defienden que el actual presidente no podría presentarse a las elecciones, pues estaría en su tercer mandato. Aunque también hay quien considera que sí podría hacerlo, pues su primer mandato.

"López Miras no se podría volver a presentar. Más aún, no creo que se estén planteando esa posibilidad", señala el senador de Ciudadanos por Murcia y exportavoz autonómico del partido naranja, que rechaza la idea de nuevas elecciones en primavera. "Además, tal y como está el panorama nacional, sólo faltaría ahora otra repetición de elecciones aquí en la Región. Los murcianos no lo entenderían". El problema, una vez más, es que los deseos y análisis de Ciudadanos no se corresponden con la cruda realidad para ellos, pues saben que ante una convocatoria electoral, el partido saldría muy mal parado, y es lógico que no quieran oír hablar de nuevas elecciones ni en pintura.

Cuando le pregunto si la actual situación en las relaciones entre PP y Cs pudiera verse agravada por la no aprobación de los presupuestos, Miguel Sánchez, que evidentemente ha optado en estas semanas negras de la coalición naranja por no echar gasolina al fuego, me dice que es "la primera vez que hay en la región un gobierno de coalición, y eso siempre genera ciertas tensiones". ¿Y Vox?, le pregunto: "Mucho ruido y pocas nueces". Me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta sus resultados electorales.

El único cargo en Madrid de Ciudadanos Región de Murcia ha estado este fin de semana en la capital, donde ha participado en la puesta en marcha de una gestora que llevará al partido a decidir su futuro esta primavera. Inés Arrimadas se convertirá en la nueva líder, y Sánchez la califica con cierta contundencia como "la mejor política que tiene este país".

Por cierto, la Comunidad no ha metido a nadie en una gestora que ha recibido a nivel interno (sobre todo de Francisco Igea, líder naranja en Castilla y León) graves reproches. Sobre todo en lo concerniente a su exsecretario de organización, Fran Hervías, que dimitió hace unos días y, de nuevo, vuelve a aparecer en la dirección provisional, situación que sin duda fortalece a la actual portavoz del Gobierno regional naranja, Ana Martínez Vidal.

"No estamos tan mal" me dice. "Yo veo remontada. De esta vamos a salir reforzados". Me temo que el problema no es que se crea lo que dice, sino que poca gente se lo cree. "Todo lo que no sea un centro pactista, posibilista, reformista, transversal y regenerador es un error. Ese es nuestro espacio". ¿Regenerador pactando con el PP en Murcia y dependiendo de Vox?. Creo que la sociedad no ha entendido muy bien algunas decisiones.

El senador señala que en la pasada legislatura fueron "capaces de sacar por unanimidad un nuevo estatuto", que aún sigue pendiente de ratificación por las Cortes Generales. ¿Vox ya ha anunciado que esa reforma es un insulto a los murcianos? Le recuerdo. "Es verdad que con Vox hubiera sido más difícil, pero que no se le olvide a nadie que fuimos capaces de unirnos el PP, nosotros, el PSOE y Podemos. Ahí está la clave. Es todo cuestión de voluntad y ganas".

Miguel Sánchez es conocedor que ahora mismo su nombre está en la agenda de la futura líder naranja, y sabe que lo mejor ahora es pasar desapercibido. El problema puede venir porque la organización en Murcia está destrozada, y hay mucha gente que quiere 'sangre' ante la nefasta gestión que el 'clan de Alcantarilla' ha hecho de la herencia política que recibió. Cada día que pasa sin dirección, es un escalón más que habrá que subir para recuperar lo perdido.