La Fiscalía abre una investigación al policía local de Murcia que obligó a la cantante Rocío Sáiz a taparse el pecho

La Fiscalía de Murcia abrirá diligencias de investigación al agente de policía local que este sábado durante una actuación musical obligó a la cantante Rocío Saiz a tapar sus pechos. El Fiscal quiere dilucidar si el policía, que llegó a paralizar el concierto, pudo cometer algún tipo de delito. La noticia ha sido adelantada por la Cadena SER y confirmada por elDiario.es.

Entre los delitos que podría investigar el ministerio fiscal figuran, entre otros, abuso de poder, coacciones o delitos contra derechos fundamentales.

La Jefatura de la Policía Local de Murcia también ha abierto un expediente interno para investigar la actuación del agente. “Con esta investigación vamos a determinar la responsabilidad del inspector, si se deriva alguna; la actuación no fue la correcta y por eso se abre un expediente”, explican desde la Policía Local de Murcia a elDiario.es Región de Murcia.

Las mismas fuentes de la Policía confirman que “no existe ningún delito y por eso no va a haber ningún atestado judicial; no se pretendía perturbar el ejercicio a los derechos de la artista”. El informe interno que redactó el agente en cuestión alude al artículo 37 de la Ley Mordaza, en el que se especifica en uno de sus puntos como falta leve “la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”.