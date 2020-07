Contra el léxico belicista de la pandemia: una lectura de 'Sobre la guerra' de Rafael Sánchez Ferlosio

Esta crítica literaria del libro Sobre la guerra, de Rafael Sánchez Ferlosio, se realiza como reacción al vocabulario belicista que han utilizado nuestros representantes políticos en la pandemia. La exacerbación, quizá por falta de imaginación o vocabulario, del uso de nociones nada amistosas como guerra, soldados, enemigo…, me han enojado sobremanera como ciudadano político, porque observo contradicciones con principios fundamentales como libertad, paz y derechos fundamentales -propios de una democracia y Estado de Derecho-.

El pánico por escapar del bicho, ante el temor de que nos devore, ha mostrado un notable desfondamiento de palabras. Las palabras crean realidades, y las antedichas no son las más adecuadas ni oportunas.

En este libro se reúnen varios escritos ferlosianos, que han sido reeditados posteriormente por la misma editorial. En los escritos se ponen de relieve las siguientes nociones entrelazadas: guerra, moral, religión, derecho, victoria, identidad colectiva, patria…, a través de frases intempestivas y deslumbrantes, cargadas de sentidos y de una autenticidad que son lo más opuesto a una boutade: “La moral pacífica a pesar de todo y siquiera de nombre, como la cristiana, si quiere justificar la guerra, no tiene más remedio que poner esa justificación fuera de la guerra misma, o sea, ampararla bajo la idea de la utilidad” (p. 33). Suena la música, ¿verdad?

Ferlosio se centra en muchas cuestiones, pero el hilo conductor es la guerra y su hija, la Patria, y su descendiente, “el fetiche de la identidad”, que comienza por el escrito primero principium indiuiduationis relacionado con el fariseísmo, la moral ecuménica, entre otros.

La acumulación de piezas, que se han escrito durante el transcurso de varias décadas y siempre a propósito del contexto político que vivía el autor, permiten ríos de tinta y horas de charla por los puntos y consideraciones que trata con profundidad y, afortunadamente, abundan quienes ya las están haciendo en tesis doctorales y otros trabajos literarios.

La mirada de Ferlosio es una pintada que agita los espíritus acomodados, que no son pocos y menos en una ciudadanía española no dada al activismo político. Asimismo, los escritos no son, desde luego, un pange lingua para conmemorar nada, sino para reaccionar a todo. Su lectura es compleja, porque el uso de la hipotaxis es constante; pero, aun así, su lectura fluye como las aguas de un río que se desliza por la piel; te sistematiza la cabeza a través de sus reflexiones; te despieza las nociones comentadas hasta la exhaustividad; te manifiesta lo nocivo de la cultura de la victoria relacionada que es hermana del neoliberalismo.

La estampa actual empuja a este tipo de lecturas, que no son impropias, sino un deber moral para mejorar y crear una realidad más justa y pacífica, y no ciertamente ramplona y falta de ideas.

Queridos lectores y queridas lectoras, con esta reseña recomiendo la lectura o relectura de este libro, porque, sobre todo, permite leerlo en el orden en que a uno le plazca, de principio a fin, de fin a principio, en diagonal…, de cualquier forma, te cimenta senderos y te orienta bajo el mar de estrellas y constelaciones. Que el miedo que ha socavado nuestras mentes por el vocabulario belicista puesto en la res publica no nos permita renunciar a la idea de que es posible otro mundo, otra alternativa. No estamos acabados, como tampoco lo están las palabras.