El PSOE de Murcia acusa a López Miras de convertir el Mar Menor "en el mayor vertedero de la Unión Europea"

La diputada regional del PSOE Carmina Fernández ha criticado que el presidente de la Comunidad murciana, Fernando López Miras, aumentase "sin control en decenas de miles de ejemplares a pesar de que varios organismos y expertos le alertaron sobre la falta de control de las granjas y cómo estaban perjudicando la laguna salada", según una información recogida por elDiario.es. La socialista ha asegurado que el Gobierno de Murcia ha convertido al Mar Menor en el "mayor vertedero de la Unión Europea".

"Es su manera de hacer política: solo para unos pocos, sin pensar en el bien común y con un objetivo claro de depredar el medio ambiente para poder satisfacer la avaricia y los intereses de las redes clientelares que le mantienen en el poder", ha explicado.

Fernández ha señalado que no pilla de sorpresa, ya que la Comisión Europea ya avisó en 2018 al Gobierno regional del impacto que los nitratos estaban teniendo en el Mar Menor, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en 2019, alertó de la incidencia que estaban causando las granjas de cerdos en el Mar Menor. "López Miras ha permitido todo tipo de agresiones al Mar Menor, consciente del daño que le hacían a la laguna, y no ha movido un dedo. Una vez más, se demuestra que al PP solo le preocupa proteger los intereses de unos pocos y que se dedican a montar teatrillos para desviar la atención y echar la culpa a otros", ha comentado la diputada socialista.

Fernández ha querido apuntar, también, que el Gobierno regional no tiene personal para controlar, inspeccionar y sancionar a quienes contaminan, y que han desmantelado los servicios de la administración regional que velan por el medio ambiente. "Desmantelan los servicios para no resolver los expedientes y evitar que los técnicos hagan su trabajo y pongan de manifiesto con los informes el expolio ambiental que están permitiendo en la Región de Murcia. Hasta que no arrasen con el último centímetro de espacio natural, no van a parar", ha puntualizado la diputada autonómica.