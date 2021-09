Twin Freaks gana el Festival Supervivencia Fílmica de Mazarrón con el cortometraje 'Alcanzar el Vórtice'

'Después del Apocalipsis…prepárate para la Supervivencia'. Bajo este lema se celebraba el pasado fin de semana la IV edición del Festival Mazarrón Supervivencia Fílmica. Rodar un corto en 45 horas convirtiendo al municipio de Mazarrón en un escenario de película es el objetivo del festival y así ha sido. Durante todo el fin de semana los equipos de rodaje inscritos han convertido a Mazarrón en un plató de rodaje vivo, grabando al aire libre y respetando todas las medidas de seguridad. El sábado 11 se proyectaron los cortos ganadores de ediciones anteriores y se estrenó el cortometraje documental 'En el centro de Spartaria' realizado por el Ayuntamiento de Mazarrón.

El domingo 12 se clausuró la IV edición del Festival Supervivencia Fílmica con la entrega de premios a los ganadores. El primer premio entregado por el concejal de Cultura, Ginés Campillo, fue para el grupo Twin Freaks con el cortometraje 'Alcanzar el vórtice'. Ginés Campillo resaltaba que este festival que nació en 2014 va a seguir creciendo y se van a poner todos los esfuerzos posibles desde la Concejalía de Cultura. Además, este año se ha aumentado el presupuesto destinado a producción y también a los premios, siendo el doble que en las ediciones anteriores, 4.000 euros. El segundo galardón fue para el grupo Mazarrones con tomate para el corto 'Plan B'. Y el tercer premio, entregado por Silvia García Zamora, concejala de Juventud, fue otorgado al grupo Shangai Jones Films con el cortometraje 'The man from the port'. Además, se entregó el premio al mejor uso turístico de Mazarrón al grupo Freskos con el corto 'Entra'. La entrega de premios del festival se celebró en el Mirador de Bahía, un entorno inigualable para poner el broche de oro al Supervivencia Fílmica hasta el próximo año.