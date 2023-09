Los acuíferos de la Región, en peligro

Las aguas subterráneas se almacenan en los acuíferos, formaciones geológicas de rocas, arenas y gravas. Se recargan por la lluvia que se infiltra en el suelo y traspasa las diferentes capas de la tierra. En nuestra Región, los acuíferos son un factor decisivo para el abastecimiento de los caudales de humedales, manantiales, fuentes y ríos. La emergencia climática, con sequías estructurales, aumenta el peligro de agotamiento de estas fuentes subterráneas; especialmente en la cuenca mediterránea, una de las más afectadas por el calentamiento global. Su estado de degradación ya ha sido capaz de secar muchas zonas de aguas superficiales Los acuíferos costeros han tenido también intrusión salina del mar por el cambio de flujo debido a su vaciado por sobreexplotación.

El 44% de las aguas subterráneas de la península está en mal estado porque se ha extraído más agua de la que es capaz de reponer el ciclo de recarga del acuífero y han sido contaminadas por vertidos procedentes de la agricultura y la ganadería. En la cuenca del Segura, con los datos aportados por Greenpeace, existen 43 acuíferos en mal estado, lo que supone el 69% de las 63 masas de agua subterráneas.

El abuso en la extracción de agua en los acuíferos ha dañado de manera muy grave ecosistemas privilegiados como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel o Doñana; aunque esperemos que no sea irreversible. Toda la península está en una situación de riesgo con mayor o menor gravedad por el cambio climático, en función de su localización geográfica. Este factor implicará menos aportaciones de lluvia dificultando la recarga de los acuíferos y tendremos que adaptarnos a esta situación. Con el modelo de regadío y agricultura industrial intensiva que tenemos en nuestra región, en algunas zonas se han superado su capacidad de respuesta y la emergencia climática amenaza con agravar la situación. Los impactos ambientales más extendidos se deben a un exceso de nitratos por fertilizantes agrícolas y los vertidos de la ganadería industrial, además de otros fitosanitarios usados en la agricultura intensiva. Las extracciones ilegales de los acuíferos son un extendido problema endémico como han señalado las actuaciones de la CHS en el Mar Menor y la reciente denuncia, por el SEPRONA, de más de medio centenar de pozos ilegales en la Rambla de Ramonete.

En nuestra tierra, se extrae más agua de la que puede recargar los acuíferos. La contaminación por nutrientes, con un exceso de nitratos por fertilizantes agrícolas y la ganadería industrial son los impactos más extendidos. En el territorio murciano, zonas muy significativas como el Campo de Cartagena, El Mar Menor, el Bajo Quípar o el Valle del Guadalentín se han establecido como Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos. También hay contaminación puntual provocada por industrias o actividades mineras ya abandonadas y por lixiviados de los vertederos.

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), señalaba que hay en torno a 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación de acuíferos. Por lo tanto, ese sería el volumen de agua que, en principio, deberíamos ser capaces de no extraer en el 2027. La CHS debe ir más allá, calibrar y evitar los impactos que sufre el agua subterránea, que alcanzan ya un nivel de riesgo grande para los objetivos medioambientales del propio mantenimiento de los acuíferos.

No se puede seguir con las mismas políticas de despilfarro, agresión y contaminación del agua de los acuíferos. El mantenimiento de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas es una de las mejores políticas económicas y medioambientales para el futuro. Es la garantía para no tener a nuestra región sometida a una situación crítica. No se puede prescindir de ningún acuífero en nuestra tierra por la contaminación, la sobreexplotación o el uso indebido de este recurso. Es urgente la disminución de la agricultura de regadío y una moratoria de la ganadería intensiva, así como una reconversión ecológica de estas actividades. Tenemos que desmontar el relato demagógico de un país con cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Este escenario ya no existe, es una ficción que se usa para la instrumentalización política del agua en algunos territorios. Es una verdad incómoda que algunos no quieren saber o quieren ocultar. Todas las cuencas de la Península Ibérica en estos momentos están superadas, muy por encima, por las demandas hídricas.