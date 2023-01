Todo cambia para que la cosa siga igual

Están los maquillajes reparadores y los cambios de consejo de Gobierno cuando se acercan las elecciones. En la Región hemos tenido de los dos. El ritual preelectoral ha comenzado. El PP ha tardado en conseguirlo, desde verano se barruntaba, pero había que negociar el lucro cesante y eso en las expropiaciones cuesta un rato. Saltar del sillón cuesta un poco y requiere tiento. Al final estoy seguro de que el acuerdo nos ha costado tanto como lo que los mantuvo en el poder y con el que esperan mantenerse. Al final es lo de siempre, dame pan y llámame tonto.

Los admiro, han logrado que Murcia esté a la cola de todo, pero que les hagan la ola. Es lo que tenemos y es lo que hay. Nos han hecho creer que el futuro es recoger tomates y no diseñar ordenadores; que España nos roba el agua, cuando pronto seremos exportadores de agua desalada; que aquí se plantaban lechugas, cuando éramos de árboles frutales; que el Gobierno regional funciona, cuando a cuatro meses de unas elecciones tienes que cambiarlo para que no te dejen en ridículo en los debates televisados. Lo peor de todo esto es que le compramos la idea. Son unos genios y no se les cae la cara de vergüenza ni a ellos ni a sus palmeros.

He visto ya de todo. Gente que aplaudía para tener el AVE ya y que minutos después ha pasado a quejarse porque viene por Alicante y que la culpa no es de Valcárcel. El soma de 'Un mundo feliz' no producía esos colocones. Debe ser difícil quitarse de lo que les dan o con eso pagan las facturas. Tragaderas de ballena, decía la Loli que tenían los murcianos. Si traen el AVE por Alicante y no te puedes montar, por precio y por lo que tarda, total qué más da los vas a votar a igual; si estás pagando un aeropuerto sin aviones que no nos iba a costar un duro, total que más da, los vas a votar a igual; si han endeudado al Ayuntamiento de Murcia y pretenden regresar para tapar lo que falte, cosas que pasan; si los niños han ido cuatro días al cole y te has tenido que apañar, que más das; si se han vacunado sin que sepamos quién ha sido, total que más da; si aquí no hay trabajo y tus hijos tienen que emigrar, total que más da. Si no logras citas con el médico cuando quieres, total que más da si hoy no te vas a morir -o lo mismo sí-, pero para entonces dará igual; si la gestión en Cartagena es desastrosa, total que más da, ellos son de la capital; si el Mar Menor se muere por inacción, total que más da si ellos veranean en Campoamor; si no hay políticas para desarrollar el sector secundario, total que más da, si ellos viven de venderte un mundo irreal.

Hemos cambiado el consejo de Gobierno por sorpresa. Extra, extra, vaya precios sin competencia, una portada más. Tengo la sensación de haber estado antes aquí ya. Con tanto rollo de la memoria al final solo nos acordamos de lo que pasó hace cuarenta años si sirve para tapar el desastre de Región que nos han dejado en los últimos años veinte años. Qué haremos con Corvera cuando conecten el de Alicante con Cercanías, pagarlo entre todos. Otro desastre estilo desaladora y aquí seguimos sin planificar nada. Portada y patada al balón es de lo que va esto y así estaremos según las encuestas hasta el final.