Cuando mi calle tenía un oscuro bar y yo soñaba que cualquier noche los gatos de tu callejón aullarían a gritos esta canción, yo también soñaba con escribir la canción más hermosa del mundo. Desde muy joven aprendí que el mundo giraba y giraba en su espacio infinito. No solo soñaba, vivía para la música. Y perdí mi trabajo por las cosas de la música. Yo también hice mis primeros pinitos en un conjunto, que se decía entonces, y quise ser una estrella de rock-and-roll. Esperaba con ilusión cada semana la salida de la revista 'Disco Expres' y seguía soñando con esas novedades, con esos discos que no podía comprar. Después de escuchar y bailar tantas y tantas canciones, ¿quién se atreve a decir cuáles son las diez canciones mejores de la historia? Pues ni más ni menos que la revista 'Rolling Stone', con la participación de más de 250 profesionales del sector, que ya volvió a realizar otra lista, hace 20 años.

Como 20 años son nada, para elegir esas diez mejores se utilizó un listado con más de 500 canciones, y esta vez además del rock, se incluyeron otros estilos como el hip-hop, el country moderno, el indie, el reggae o el Rythm&Blues.

Y llegando a este punto, no vamos a entrar en las disquisiciones de esta lista y de los gustos de estos especialistas y los otros gustos que las industrias musicales nos quieren colocar. Supongo que el jazz y el flamenco, poco les importa, por ejemplo. Obviamente cada uno podría confeccionar su lista particular de sus canciones favoritas. Si vamos a la lista de la revista 'Rolling Stone', la canción elegida como número uno, es 'Respect' de Aretha Franklin. A mí me encanta esa canción y me apasionan sus coros. Si yo tuviera que elegir diez canciones de Aretha Franklin, ya lo tendría difícil. Por ejemplo, me encanta, 'I Say Little Player'. Sin embargo, una de las que me trae unos recuerdos muy vívidos es 'Spanish Harlem'. Mis motivos tendré.

Todos llevamos una banda sonora de nuestras vidas. Y a mí ese 'Spanish Harlem' me hace vibrar. ¿Por qué? Porque sencillamente fui feliz en aquellos momentos. Y así intuyo que les ocurrirá a muchos cuando vuelvan a escuchar esa otra canción que sonaba en el bar en el momento que conoció a esa chica, o aquella otra letra que le acompañó durante su primer desengaño amoroso.

La música también consuela. La mayoría de las letras de canciones suelen hablar del amor, o desamor, en todas sus formas. Curiosamente en 'Respect' se pide respeto a la pareja cuando llega a casa. Y más curioso es que ese respeto suena muy distinto en la versión original de esa canción que compuso e interpretó Otis Redding en 1965, y que popularizó Aretha Franklin en 1967. ¿Qué versión me gusta más?, uf, ¿la de Aretha o la de Otis? Difícil elección. Pongamos que de Otis no solo me encanta su 'Sentado en el muelle de la Bahía', también su 'Send Me Some Lovin' o 'My Girl'. Uf, ¿Dónde estará mi chica? Uf, que difícil sería dilucidar cuál es la canción más hermosa del mundo.

Joaquín Sabina escribió la suya contando una historia que también podría ser la mía. "Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera/Una lámpara de Alí Babá dentro de una chistera/No sabía que la primavera duraba un segundo/Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo".