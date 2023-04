El CEMOP y las sorpresas

En abril de 2019, el barómetro de primavera del CEMOP salió a la luz bajo el título de Horizonte incierto. Durante su presentación en la Asamblea Regional, su codirector, Juan José García Escribano, mencionó dos palabras: empate técnico. Ese era el escenario que describía esta encuesta, realizada entre el 18 y el 30 de marzo de ese año, sobre algo más de un millar de entrevistas. La fotografía que ofrecía aquel trabajo demoscópico situaba al PP como ganador, con 15 escaños; al PSOE, con 13-14; Ciudadanos, 7; Podemos, 5; Vox, 4 e Izquierda Plural 0-1.

A lo largo de esta legislatura han sido muchas las ocasiones en las que los observadores se han referido a ese barómetro de hace cuatro años, calificándolo de erróneo y fallido. Si uno examina los datos, quizá no lo fue tanto. Pero que el escenario que se presentaba era incierto, era algo evidente. Y que se estaba ante un probable empate técnico, también.

El PSOE, liderado por Diego Conesa, superó al PP de Fernando López Miras por apenas unos 800 votos, lo que le permitió obtener un diputado más: 17 socialistas frente a 16 populares. Todo apuntaba a que Ciudadanos, que en un anterior estudio había sorprendido como posible fuerza más votada, se desinflaba: al final obtuvo 6 escaños. Podemos bajó a 2, en tanto Vox sí alcanzó los 4 parlamentarios que le auguraba el CEMOP.

Cuatro años después, el barómetro de primavera de 2023 nos coloca ante un escenario distinto. Permanencia y cambios es el título asignado esta vez por sus analistas. El trabajo de campo se realizó entre el 21 y 22 de marzo sobre 1.200 entrevistas. Sitúa al PP al borde de alcanzar la mayoría absoluta, con 21-22 escaños, mientras al PSOE le otorga 14-15. Vox subiría hasta 7 y Podemos hasta 3, mientras Ciudadanos desaparecería del escenario parlamentario. Ello, a pesar de la agresividad exhibida en el cartel preelectoral presentado este viernes, en el que se ve a Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez y Pepe Vélez tras las rejas, en calidad de condenados o imputados, clamando los naranjas que nos merecemos en la presidencia a alguien que no acabe en la cárcel. El último trabajo del CEMOP ha producido la lógica euforia en el entorno del Palacio de San Esteban y en la calle González Adalid. Por contra, en la calle Princesa ponen el grito en el cielo, cuestionando estos resultados, hasta el punto de no acudir esta semana a la presentación del mismo en la Asamblea Regional por “la pérdida de confianza”.

Hay que resaltar, para los que aún no lo saben, quiénes forman parte del equipo del CEMOP. El molinense Juan José García Escribano es doctor en Sociología por la Universidad de Murcia (UMU). Fue consejero de Administración Pública e Interior del gobierno socialista de Carlos Collado, diputado regional y candidato del PSOE a la alcaldía de su ciudad en 2007. En 2008 dejó el cargo de concejal en Molina de Segura, abandonando la vida política y centrándose en la actividad universitaria. Desde entonces, el PSRM no ha vuelto a contar con él.

El politólogo murciano Alberto Mora Rodríguez fue uno de los artífices de que en 2019 el PSOE ganase de nuevo unas elecciones autonómicas en la Región de Murcia, algo que no ocurría desde 1995. Mora se incorporó en octubre de 2022 al Gabinete de Presidencia del Gobierno en el complejo de La Moncloa, procedente también de la UMU, donde ejercía como profesor. Está adscrito a la Secretaría General de Planificación Política. Por tanto, se trata de un hombre muy cercano a Pedro Sánchez, pero que contempla la política regional con una cierta distancia.

Esther Clavero Mira fue alcaldesa socialista de Molina de Segura desde 2016 hasta enero de 2021, cuando dimitió tras conocerse que se había vacunado contra la COVID saltándose el protocolo, si bien alegó que era paciente oncológica de alto riesgo. La dirección del partido la expedientó, obligándola a dejar el cargo en contra de su voluntad y le dio de baja como militante. En febrero de 2022, Clavero fue readmitida en el PSRM. En la actualidad es profesora de Sociología en la UMU y no ha regresado a la primera línea política.

Son tres ejemplos de personas que han participado desde hace años en los estudios que elabora este centro de estudios de opinión pública, surgido en el seno de la Universidad de Murcia pero que cuenta con el respaldo económico del Parlamento regional. El resultado de sus trabajos nunca ha contentado a todos y alguno ha llegado a pedir que se le corte el suministro. Incluso hay quien apunta a que, en épocas pasadas, la cocina de los mismos se fraguaba en algún que otro despacho de San Esteban por aquello de que el que paga, manda. Este medio informó en abril de 2019 que el codirector del CEMOP, Ismael Crespo, cobraba por asesorar al grupo parlamentario del PP, realizando diversos trabajos. La profesora de la UMU y exvicerrectora, María Isabel Sánchez-Mora, que fuera consejera de Educación y Universidades del PP, también colaboró en esos estudios y forma parte del equipo de consultores que elabora los sucesivos barómetros.

El último habla de hasta 120.000 votos que parece que todavía no tienen dueño. Demasiados se me antojan. Son los que podrían dilucidar, aseguran determinados observadores, si el PP necesitará o no a Vox tras el 28-M. En el PSOE, donde dicen manejar otras encuestas bien distintas, advierten de que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Ni siquiera aunque te quieran abrasar por el fuego amigo. Su urgente recurso pasa por una amplia movilización del votante de izquierdas, eludiendo que se quede en casa o se vaya de fin de semana y se abstenga. En 2019 el CEMOP aventuraba que el PP sería el más votado, que el PSOE no pasaría de los 14 escaños y que Podemos llegaría hasta los 5. La noche del 26 de mayo se supo que las cosas no iban a ser así, precisamente, por lo que, ¿se puede poner en duda que este 28-M pueda haber alguna que otra sorpresa? Es más: y que aún haya partido.