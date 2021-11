'Doctor Vacunas' y la troupe de Ballesta

El jueves pasado tuvo lugar en el Ayuntamiento de Murcia uno de los plenos más importantes de las últimas legislaturas. Un pleno en el que se aprobaban unos nuevos presupuestos, básicos para comenzar a cambiar el estilo de gobierno que han venido haciendo los populares desde hace casi un cuarto de siglo, que se dice pronto. Un pleno en el que se vislumbraba la Murcia del futuro, con supermanzanas -la apuesta de Ginés Ruiz-, la creación de los centros de atención temprana, entre otros asuntos.

Las portadas del día siguiente, sin embargo, eran otras y así lo buscó y lo consiguió el PP. La cosa comenzó en Cartagena y a Murcia llegó la noticia por el pinganillo. Los analistas del Partido Popular populista vieron la jugada y allí que fueron. Tenían que reventar el pleno y con ello imitar a lo sucedido en Cartagena, aunque en esta ocasión el espectáculo lo creó el PP y no José López. Como me dijo hace tiempo una periodista lo que no se cuenta no existe, pero a veces, el ruido impide ver el trabajo de quienes están haciendo y hacen. El PP lleva mucho tiempo en el ruido, crea muchos eslóganes directos con fotos, pero que al final no se transforman en realidades, como todos sabemos. Del pleno y lo que allí se aprobó se contó poco, del 'Sálvame Deluxe' montado por el Partido Popular mucho. Y a mí, como a mucha gente, el 'Sálvame" nos interesa poco, nos interesa lo que de verdad importa: los proyectos de futuro de esta ciudad.

Llevo vistos muchos plenos y todos conocemos a los actuantes. Quién no recuerda el encontronazo del concejal Felipe Coello con el concejal Miguel Alzamora, por el que pidieron su dimisión hace unos años, sin que José Ballesta moviera un dedo. ¿En cuántos plenos la bancada popular gobernando se ha dirigido en peyorativos términos a la oposición sin una portada? ¿Cuántos plenos lleva soportando Mario Gómez los insultos de la bancada popular? Pero eso no importa, ante la vehemencia de Felipe Coello, de sobra conocida, contestó Mario Gómez, un error por su parte, con un 'doctor vacunas' que estaba esperando el Partido Popular para repetir lo sucedido en Cartagena. Ya tenían su titular. Les faltan ideas de municipio, pero les sobran argucias, fotos y vídeos. Estaba claro que aquello era algo que iban a comprar los periódicos al día siguiente opacando las cosas que se habían tratado en aquel pleno.

Lo peor de toda esta historia es que Felipe Coello hace tiempo que debería de haber dimitido, por estética ética y, en vez de eso, da lecciones. Es posible que tenga bula porque no se entiende que no le obligaran a dimitir, cuando por menos había dimitido el Consejero de Sanidad y la alcaldesa de Molina de Segura, mientras él incólume resistía apoyado por Ballesta, el mismo que le apoya cada vez que se sale de tono en el Ayuntamiento.

En resumen, que para salir en los medios hay que hacer ruido, lo hemos visto con tantos políticos -de Trump a Ayuso- que, al final, tendremos que preguntarnos: ¿qué papel juegan los medios? Si el altavoz se lo lleva quien llega al ayuntamiento por el ruido y no a trabajar, los políticos decentes que están luchando se acabaran marchando y nos quedarán los marrulleros. Es cierto que lo que no se cuenta no existe, pero, a veces, hay que contextualizar lo que se cuenta para dotarlo de coherencia, porque no todos los partidos actuaron el otro día sin mesura. Hubo algunos que mantuvieron el tipo, siguieron aportando, generando, creando y aprobaron unos presupuestos que establecen una senda por la que habremos de mejorar. Quizás era eso lo que intentaban tapar con su política espectáculo, su falta de ideas. Supongo que lo que les molesta es que la capital de la Región esta en otras manos y no ha pasado nada malo.