Fangos de España

Escribo esto mientras veo la reposición de un documental sobre la contaminación de aguas en España. Las desalobradoras ilegales, los vertidos de potasas o linzanos y las toallitas húmedas, desfilan por la pantalla atorando desagües, envenenando fuentes y llenando todo de un barro negro espeso y pestilente que causa cáncer o taras genéticas y atasca conductos. Estos días andamos viendo que los conductos de nuestra amada democracia han sido “atorados” también por calumnias y acusaciones falsas contra la oposición política al PP. Que las aguas de la información y de la transparencia necesarias para conformar la opinión pública, han sido retocadas y envenenadas por “vertidos” de falsedades.

Vaya por delante que no debemos creernos todo lo que diga este excomisario Villarejo que ya en los 80’s quiso hacerse famoso y no dudaba en acudir a programas de estrellas o de actualidad 'rosa'. No obstante su megalomanía, lo cierto es que las voces que se escuchan en sus grabaciones son de personas que quieren tratar con él. No hay ninguna que diga: “¡Pero, qué me está contando! ¡Ahora mismo le denuncio en la comisaría!”. Recientemente hemos oído, además, cómo algunos periodistas se prestaban a publicar mentiras, por burdas que fueran. Es decir, que las personalidades que trataban irregularidades con Villarejo estaban dispuestas a cometerlas con tal de hundir a la oposición política.

Hemos oído al Ministro de Interior fabricando pruebas falsas contra la oposición independentista. Hemos oído a una de las personalidades más importantes del Partido Popular fabricar noticias y 'comprar' documentos falsos como miembro del Gobierno. Es decir, urdiendo bulos para dirigir el voto hacia un statu quo injusto, irregular, viejuno. Un mundo se ha abierto ante la opinión pública: un mundo sin leyes ni respeto, donde todo vale para conseguir ensuciar a personas normales, con sus defectos, sí, pero que han llegado al Parlamento limpiamente, con nuestros votos.

De todas estas filtraciones las más graves me parecen las conversaciones con Fernández Díaz y Cospedal. Cospedal no es un medio de comunicación dispuesto a montar un “caso”, sino un miembro muy importante de la directiva del PP y, en el momento en que tramaba con Villarejo, parte del Gobierno. Otra cosa muy grave es que los tribunales hayan dejado pasar las mentiras de Fernández Díaz en el caso Kitchen y de otros mandatarios en el caso de la Caja B (Aznar desde su casa, con la mascarilla puesta porque se le caía la cara de vergüenza, nunca mejor dicho). El falso testimonio es un delito que tiene una especial relevancia en el ámbito de los tribunales de justicia. El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad, y en el caso de incumplirla, debe ser procesado por la vía penal. El delito de perjurio es, por tanto, la garantía que da su valor a la prueba testifical. Deberían estar ya acusados de falso testimonio.

Lo que está en riesgo cuando alguien crea imputaciones falsas con pruebas falsas no es el partido Podemos, no. Es nuestro sistema democrático y todo nuestro edificio cultural. Nosotras y nosotros nos hemos reunido en sociedades y hemos puesto por encima una serie de leyes. Hemos vertido nuestra soberanía como pueblo a nuestros representantes y a los tres poderes del Estado. Si estos poderes se dedican a falsear las cosas o a desviar la voluntad popular con mentiras, están violentando al pueblo. Puede que a alguna parte de la gente le caigan mal “los de Podemos” o “los catalanes”, pero debemos rechazar estos bandidajes. El Partido Popular no puede llevarse ningún voto hasta que no se libre de esta gente, y ayude a juzgar a la llamada “policía política” y sus cloacas mediáticas.

Como en los análisis de las aguas de España, hoy toda la transparencia parece engañosa. Todo análisis revela veneno y, como las aguas, la democracia manchada será enfermedad a largo plazo. Enfermedad política, la peor lacra de nuestra cultura occidental: si nadie cree en las instituciones, ¿cómo haremos funcionar el sistema? ¿Quién obedecerá las leyes? ¿Quién se someterá a la Justicia? Si todo es mentira, ¿cómo sostendremos que el pueblo delegue su soberanía en representante alguno?

Garzón lo ha dicho claramente este finde: “No se puede creer que estamos ante problemas técnicos, jurídicos o de calidad del periodismo. Es política y poder impregnándolo y definiéndolo todo”. Terminaré este artículo con dos llamadas; una a la participación política directa de la gente: la pertenencia a un partido, la militancia en grupos o asociaciones es el único antídoto contra la desinformación. Otra llamada es a la diversidad informativa: hoy más que nunca entendemos en España la virtud de contar con un amplio espectro de periódicos digitales y en papel, que se curran la información desde muchísimos puntos de vista. No sé ustedes, pero yo hoy voy a hacerme socia de alguno de estos medios.