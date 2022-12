La guinda de una tarta..., pero ¿dónde está la tarta? 2

Eje Universidad/ Autores: las y los autores tienen que dar seminarios concretos o clases magistrales a menudo. Un estudiante de Hispánicas no puede licenciarse sin conocer personalmente a los autores de su zona. Es demencial que las aulas de las Facultades de Lengua o Literatura no cuenten con contactos y encuentros semanales con la gente que hacemos lo que ellos estudian. En Estados Unidos son famosas las convivencias alumnos/autores/editoriales/agentes. Hay una película sobre ello incluso.

Eje Editoriales/ Bibliotecas: Las Bibliotecas de España deben comprar libros de autores en activo por Ley, como se hace en Inglaterra o Francia. Una parte importante de su presupuesto (que debe ser aumentado mucho) debe dedicarse a ello todos los meses. Pero además los Clubes de Lectura públicos de estas bibliotecas deben tratar una cantidad proporcional de autores vivos de la zona. Si estos Clubes se externalizan, la empresa contratada debe tenerlos como elemento a baremar. Es demencial que haya decenas de usuarios que desconocen a las autoras y autores de su ciudad.

Eje Librerías/ Actos culturales: Cada evento literario, musical, artístico... debería contar con una librería, galería o tienda de arte adjunta que vendiera ejemplares in situ. Debería haber una línea de subvenciones a las librerías o galerías que celebren seminarios, eventos o cursos en sus dependencias.

Eje Participación/ Público/ Crítica: Estas actividades no sirven de nada sin la participación ciudadana. Cada cambio o cada centro municipal, museo, teatro, etc. debería contar con un comité de vecinas y vecinos asociado de alguna manera a las Juntas Municipales (como ahora mismo lo están los comités de festejos) que propusiera el carácter y desarrollo de los festivales, becas, viajes o premios, etc. Estos comités podrían, además, contar con algún crítico o especialista que, sin dirigirlos, los dinamizara y asesorara, para evitar que el dinero público acabara todo en la sección de papel maché de Planeta.

Eje España: Una de las características más curiosas de la anomalía cultural en nuestro país es que las comunidades autónomas traen artistas de otros países, y llevan al extranjero a sus artistas o escritores locales; pero nadie hace giras por el país. Los artistas o escritores locales de Murcia son conocidos en Francia o China, pero nunca han ido a Badajoz. A su vez, los artistas de Bilbao no son conocidos en Cádiz ni en Albacete, a pesar de estar presentes en las Ferias de México o Frankfurt. Por eso, una de las labores pendientes más importantes es viajar y darnos a conocer entre nosotros. Es necesario una línea de ayudas para presentaciones o exposiciones en gira por todas las capitales de provincia al menos.

Solo son sugerencias, ejes de actuación. Infraestructuras. Hay mucho más: traducciones, grupos de teatro amateur, campañas de lectura, formación en vídeo, sonido, aulas especiales, etc. Caminos por donde la gente con inquietudes podría desarrollarlas a cualquier nivel, ya sea para triunfar como artista, músico o escritor, ya sea para consolidar en su pueblo un ciclo de música, teatro o lectura. No olvidemos que la Cultura tiene un último don, un regalo impagable: allá donde tiene lugar las plazas bullen, las tiendas venden, los bares se llenan, las mentes generan ideas que darán lugar a nuevos negocios, obras, acciones. Las tartas siempre son bien recibidas. Y se pueden estampar en la cara de alguien si llega el caso.