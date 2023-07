Se conoce como la magdalena de Proust, o efecto proustiano, al fenómeno en el cual una percepción, especialmente el olor, evoca un recuerdo o reminiscencia. Para ello, el autor se sumerge en el recuerdo que le provoca el probar la magdalena el el té. Lo que podríamos llamar 'efecto magdalena' es una asociación cerebral que realizamos las personas automáticamente cuando percibimos una determinada sensación a través de nuestros sentidos, que nos evoca un hecho pasado, sin que medie ningún proceso consciente.

Y eso, salvando las distancias, es algo parecido a lo que me pasa a mi con las jornadas electorales. Aún recuerdo la primera vez que fui a votar. Recuerdo perfectamente el lugar, el entorno, la gente, el calor y casi hasta el olor. Había cumplido 18 años y eran mis primera elecciones. ¡Qué ilusión!, aquella mañana me encontraba entre emocionado, nervioso y aturdido. Envuelto en una especie de sinestesia. Quizás por esa confusión de sentidos le acabé votando al PP. Hago aquí un inciso obligado. Empecé por los Populares porque en aquellos momentos el PSOE llevaba décadas gobernado con omnímodas mayorías absolutas tanto a nivel nacional, como aunque el lector mas joven no lo crea, también en la Región. Y siempre en esto de la política, como en otras facetas de mi vida, he tenido vocación de perdedor, y ¿por quó no decirlo?, también he sido un poco contestatario, y por ende, le he ido a votar a partidos que estaban en la oposición, y que una vez llegados al poder me dejaban de resultar atractivos.

Y así, en mi trayectoria vital he ido dando oportunidades y después descartando sucesivamente a PP, PSOE, UPYD, Ciudadanos, con un ligero paréntesis en 2019 en que voté al Partido Regionalista, (porque a Isabel Franco, obviamente no la iba a votar ni de coña), y nuevamente a Ciudadanos. Hasta llegar a las elecciones de este domingo, en las que confieso que me he quedado huérfano, y sinceramente a estas horas no sé a quién votar.

Por un lado está el PSOE, no cometeré la torpeza de golpear al lector con el termino peyorativo del 'Sanchismo', termino que acuñó Albert Rivera, y que luego han seguido utilizando los partidos de derechas, y con el que no me siento para nada identificado. Es más, es que a mi Pedro Sánchez me cae incluso bien. He de decir que el Presidente, en la distancia corta y en el trato personal gana muchísimos enteros. Por lo que no utilizaré este foro para tirar de argumentario, ni para soltar una perorata contra Sánchez. Pero la realidad es que una cosa es que me caiga bien, y otra que me convenza como para votarle. Que va a ser que no. Demasiadas contradicciones. Y si te ciñes a la lista que presentan en la Región, que en definitiva es lo que se vota, no me gusta, salvo la cabeza al Senado.

Por otro lado está el PP, a estos si que tengo claro que no les voy a votar. Feijóo, al que recibí en Madrid con expectación, por sus amplias y prolongadas mayorías absolutas en Galicia, y por su fama de buen gestor y de tipo centrado y sosegado. La verdad es que me ha decepcionado de medio a medio. Tampoco me parece buena la lista regional, ¿Isabel Borrego otra vez?, ¿de verdad?, por no hablar de Violante… Pedreño es buen tipo.

Sumar y Vox, aunque tengo amigos en ambas formaciones -como el candidato al Senado de Vox- nunca han estado entre mis opciones ni de manera remota. Salvo claro está, que Sumar hubiera decidido presentar a Urralburu, el mejor político de esta Región. Ahí si me lo hubiera pensado.

Y Ciudadanos ha decido darse el tiro de gracia, y no presentarse.

Pero yo, inasequible al desaliento, como aquel primer día, me acercaré a mi colegio para comerme nuevamente aquella magdalena que de cuando en cuando, cada vez que se abren las urnas, tengo la oportunidad de paladear. Me daré un nuevo chute de sensaciones, en este caso encontradas. Intentaré saborear, oler, sentir… como si de un yonki se tratara. Para después guardarlas en ese compartimento estanco del cerebro, hasta la próxima vez (seguramente más pronto que tarde). Algunos lo llaman mono. Yo lo llamo el efecto Proust.