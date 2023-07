Las mentiras dan votos

En esta Región, tan nuestra, sabemos muy bien que las mentiras sostenidas en el tiempo dan votos y, no solo eso, sino que además se perdonan. Tenemos estómago de ballena y una memoria corta, tan corta que no nos acordamos del pasado que nadie quiere recordar.

El Mar Menor es un ejemplo claro de esta situación. Todos recordamos cuando negaban que estaba mal, cuando se echaban fotos para decir que estaba recuperado y ahí sigue, cada vez oliendo peor, y con una caída del turismo cada vez mayor. Porque a los de aquí los podrán llegar, pero el que viene no vuelve y les recuerda a los demás que no regresen, aunque la publicidad la haga el más grande, Carlos Alcaraz. Todos recordamos las promesas de la educación gratuita de 0 a 3 años y, al final, la inversión en los coles la ha tenido que poner el Gobierno central… y así podríamos seguir.

Lo de Alberto Nuñez Feijóo es la forma más elaborada de las prácticas del Partido Popular en la Región de Murcia. Aquí mienten, una y otra vez, en los mítines, en las notas de prensa que les cuelan a los periódicos. Lo de la ampliación para cambiar el plan de movilidad causa hasta risa, pero ahí se lo han tragado un periódico tras otro, cuando cualquiera sabe que es imposible. El periodismo está para hacer lo que hace Silvia Intxaurrondo, preguntar si llueve, pero me da que no en todos preguntan si llueve. Además, no sé si nos importa. Todos sabemos que para que una noticia se lea en Murcia y tenga éxito tiene que salir en nacional. Si no sale, no le hacemos caso. Las mentiras campan a sus anchas en esta Región, el votante medio no las pilla y la cosa sigue, porque si rueda no es chamba.

Mi amigo Domingo Centenero, que escribe también cada dos jueves, me comentó que esta vez las mentiras le iban a pasar factura. Que mentir no podía salir tan barato y que la gente al ver a Feijóo sabría que le estaban mintiendo a la cara. Yo lo dudo. Visto lo que sucede en Murcia es muy posible que hasta ganen. He visto como aquí, en nuestra Región, una mentira contada mil veces, transformada en mantra, se transforma en la fe del carbonero de la que nadie se atreve a dudar. El ejemplo más claro es lo del Ave por Alicante. Cualquier podría creer viendo la noticia, la actuación del consejero que la decisión de traerlo por aquella ruta pasando por Cuenca no fue de Valcárcel. Menuda herencia: la desaladora, el aeropuerto impuntual… y esto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la culpa de todo la tiene Sánchez o el PSOE, dependiendo del día. Algo que todo sabemos que es falso, pero que a fuerza de repetirlo alguno se cree y todavía me dice que el no tener mejor comunicación con Madrid es culpa de Perro Sánchez y yo, claro, me río. Es increíble.

Luego está el tema de la deuda, la culpa siempre que gobierna el PSOE es de la infrafinanciación, entonces somos como el gobierno catalán de turno, la culpa de todo la tiene España y oye, en una Región tan española como esta cuela. Da para un estudio sociológico. Sin embargo, cuando gobierna el PP nadie oye lo de la deuda. Entonces se olvida no vaya a ser que nos acordemos de que su mala gestión: aeropuerto, desaladora… nos deja sin médicos en verano en los centros de salud.

Así que, viendo la campaña, la sesión de mentiras, datos inexactos e invenciones que nadie controla, excepto periodistas que trabajan para la televisión pública, me van a permitir que dude de la posibilidad de cambiar el marco. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, y me da que en esta Región seguimos igual y lo peor es que nos da igual. Al final creo que algunos son más felices soñando con su impostura que viviendo su realidad. Que nadie se lleve las manos a la cabeza si salen los mismos. La campaña de Feijóo es la misma que la de Miguel Ángel o la del PP, las mentiras campan, nadie las detiene y al final siguen saliendo los mismos.