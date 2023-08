El mito de Sisi-Fer

El rey Sísifo, hijo de Eolo y Enarete, fue el fundador de Corinto. Sísifo tenía fama de ser un avaro y mentiroso, que recurría a medios ilícitos para incrementar su poder. Aunque es verdad que desde los tiempos de Homero, Sísifo tuvo también fama de astuto. Como muestra el hecho de que cuando Tanatos fue a buscarlo, este le puso grilletes, por lo que nadie murió en sus tierras hasta que Hares liberó a Tanatos, y puso a Sísifo bajo su custodia.

Como quiera que Sísifo había intentado burlar a la muerte, fue condenado a tener que empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada y escarpada, pero antes de alcanzar la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio. Así hasta el final de los tiempos.

De seguro que el avezado lector conoce uno de los mitos más populares de la mitología griega. Pero me he permitido traerlo a estas líneas, porque me recuerda a lo que está pasando en la Región de Murcia.

Y es que Sísifo, podría ser perfectamente López Miras, que ha engañado a propios y extraños desde que empezó en esto de la política. La pasada legislatura por ejemplo, no tuvo empacho en gobernar con tránsfugas de Ciudadanos y de Vox, rompiendo de este modo el pacto antitransfuguismo. Sirviéndose de ellos para modificar la Ley del Presidente, con el objetivo de perpetuarse en el poder. Así como para retirar de las Cortes Generales, un magnífico Estatuto de Autonomía, que metía a la Región, de una vez por todas en el Siglo XXI. La verdad es que Fer, nuestro Sísifo particular, ha demostrado ampliamente ser persona de pocos escrúpulos.

Ahora, quiere los votos y las políticas de Vox para gobernar, pero sin ellos. Para quedar bien. Sin duda, los engañará como ha hecho siempre. Pero el infierno de la política le ha condenado a cargar con el peso de una Región cansada y desanimada, montaña arriba, para una vez llegado a la cima, tener que empezar de nuevo.

Haga lo que haga, volverá al punto de partida. Si pacta con Vox, los tendrá que meter en el Gobierno, pues estos, como ya han anunciado, no le van a dar sus votos gratis. Y si al final, por la intercesión de los jefes de Madrid, consigue un pacto 'in extremis' con el que gobernar en solitario, no podrá aprobar ni una sola ley, empezando por la de presupuestos. Luego mantendrá a la Región empantanada. Y si se repiten las elecciones, todo apunta a que diputado arriba, diputado abajo, los resultados serán prácticamente los mismos. Entre tanto, la Región está condenada a tener que ser cargada cuesta arriba por Sisi-Fer, para volver a la casilla de salida una y otra vez. Sin que se vislumbre ningún atisbo de luz en el horizonte.