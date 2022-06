Patricia y la clave de la bóveda

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, que el próximo viernes cumplirá 42 años, es consciente de que la paciencia es siempre una virtud a tener muy en cuenta. Y que, echando mano del sabio refranero español, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Su ausencia el pasado miércoles en la Junta Directiva regional de su partido, que fijó para el próximo 15 de julio la celebración del 18º congreso, es un dato elocuente. Una reunión a la que sí asistió el vicesecretario de organización a nivel nacional, Miguel Tellado, quien por supuesto, como es su obligación, desmintió que desde la madrileña calle Génova se haya instado a la archenera a bajar el diapasón y desmarcarse de la carrera por la presidencia. Este miércoles finalizará el plazo para presentar candidaturas y todo apunta que solo habrá una: la de Fernando López Miras, actual presidente, de 38 años. El amago del exdirector general de Emergencias, Manuel Durán, intentando recabar adhesiones vía Whatsapp, puede quedarse en eso. O, en todo caso, en ser el sparring, como se denomina en el boxeo, del propio López Miras para justificar que haya que votar y, de paso, calibrar el grado de descontento.

Sin embargo, Tellado sí dejó caer la que puede ser la clave de bóveda de cara al futuro: que lo que se exigirá al PP regional desde la dirección nacional será mantenerse en el Gobierno en la Comunidad Autónoma, con el reto de mejorar los resultados electorales en mayo de 2023. Bien es cierto que el dirigente nacional aclaró que no poniendo como ejemplo al PP gallego, del que procede este ferrolano, sino con arreglo a las posibilidades del PP murciano. Tellado contempló esta semana, de primera mano, cómo los integrantes de la Junta Directiva regional arropaban con un entusiasmo a lo búlgaro a López Miras, al que recibieron con salva de aplausos y gritos de “¡presidente, presidente!”, como un solo hombre o una sola mujer. Pero, no se olvide, que esta es una práctica habitual cuando hay visita. Y que también, en su día, se escenificaba con un tal Pablo Casado o con Teodoro García Egea, que no sé si hoy alguien allí los recordará.

De lo que ocurra este domingo en Andalucía se va a estar muy pendiente en Murcia. De cómo administre Juanma Moreno Bonilla su victoria y de su posterior relación con Vox para obtener la investidura. Macarena Olona ya le advirtió, en el último debate televisivo, que el precio será entrar en el Ejecutivo y que no se echarán atrás aunque solo le falte un escaño para alcanzar la mayoría. El propio Santiago Abascal ratificó este extremo pocos días después. Sin embargo, cuesta creer que Vox provoque con su cerrazón un bloqueo que lleve a una nueva convocatoria electoral, negando su apoyo al PP o absteniéndose, la verdad sea dicha. Algo que el electorado de derechas no entendería, por lo que Vox podría aprestarse, de cara al futuro, a correr una suerte similar a la de Ciudadanos.

Si en mayo de 2023, López Miras no alcanza la mayoría absoluta fijada en 23 diputados, algo que auguran todas las encuestas, Vox jugará un papel trascendental en la Asamblea Regional. Como en Castilla y León, primero, y en Andalucía posiblemente después, exigirá entrar en el Gobierno con plenos derechos. Y en esa pugna podría echar un pulso al PP exigiéndole, para otorgar sus votos al candidato popular a la presidencia, que este no sea el propio López Miras. Y ahí podría volver a entrar en escena el nombre de Patricia Fernández, si bien antes debería estar incluida en la lista electoral y contar con escaño en la cámara legislativa.

Esa sería su primera carta a jugar, ya que la segunda pasaría por esperar e intentar ser la candidata en 2027, dentro de casi un quinquenio que, como es obvio, en política resulta casi una eternidad. Lo que parece evidente es que la alcaldesa de Archena, que este jueves, como extraída del mañana efímero machadiano, se asemejaba a una Virgen de Murillo tocada de nívea mantilla en la celebración del Corpus, no se dejará convencer por los cantos de sirena que le lleguen desde San Esteban, apelando desde estos días a la unidad y la no fragmentación del partido, y dejará que pase de ella esa oferta en forma de cáliz para entrar a formar parte del Ejecutivo, en la remodelación estival que, a instancias de la dirección nacional, efectuará López Miras con la mirada puesta en los comicios de 2023 y la intención de soltar el lastre tránsfuga, su sostén en la presidencia tras la atrabiliaria moción de censura de marzo de 2021. Este viernes, en el barrio murciano de Santa Eulalia, el colectivo LGTBI ya se encargó de ir allanándole el camino, manifestando su rechazo frontal durante un acto público a la que todavía pasa por ser su vicepresidenta. Algo a lo que otros, quizá con más intereses en juego, nunca se han atrevido en este año y pico.