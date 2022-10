A sus pies, siempre a sus pies

No era una foto más, un encuentro casual, como va diciendo la jefa de prensa de Fernando López Miras. No lo fue. Se trató de la foto de la semana, la foto de la sumisión, una estampa que lo dice todo. Fernando López Miras, presidente de la Comunidad, el perdedor de las elecciones, el que gobierna con tránsfugas, a los pies de José Ángel Antelo, el portavoz de la ultraderecha murciana, sentado tranquilo con aires de grandeza, a pesar de la humillación recibida en el pleno del Ayuntamiento de Murcia por parte de Ginés Ruiz Maciá. Una humillación viral que transmitieron todas las televisiones y de la que quería resarcirse.

Una foto que causa tristeza por muchos motivos. Entre otros porque me cuentan que no era la primera vez, pero esta vez el exjugador de baloncesto no quería despachos: deseaba que fuese televisado, retransmitido, fotografiado y que el poder de su partido en descenso se viera. Querían que se percibiese, que se notase que Fernando López Miras les rinde pleitesía, que se supiera que de ellos dependerá seguramente que él se mantenga en el poder. Una situación que no es nueva para el presidente que gobierna gracias al apoyo de unos tránsfugas de Ciudadanos y Vox, esos que están disfrutando de lo bien que tienen pillados a los del PP, cobrando pastizales sin hacer nada, sin pasar por las consejerías -solo comer, beber, las cosas de siempre y buenos coches oficiales-.

Además, Fernando López Miras hace políticas de partido nacional que no riman con la situación presupuestaria regional: una ruina derivada de una nefasta gestión de las transferencias realizada por Valcárcel que hipotecó los presupuestos públicos, agravados por los problemas de financiación y una peor gestión -desde la desaladora al aeropuerto que se comen la mayor parte de los ingresos-. A pesar de ello, el PP sigue bajando impuestos que solo notan los que más tienen en su IRPF y no los curritos como yo. Entre tanto, lo público no tiene para seguir: ni los centros de enseñanza, ni la sanidad que se manifiesta de Lorca al Altiplano, ni las universidades.

No es de extrañar que los paraninfos se llenen de actos pagados porque sin ayudas: ¿qué va a hacer la Universidad? ¿Dejar de ceder sus instalaciones cuando no tienen ingresos? La pobreza obliga a elegir entre la actividad intelectual y la gestión económica. Aunque desde que dejó la gestión Orihuela gana siempre la segunda. Rendir pleitesía al poder no trae más ingresos, solo se te ve más el culo. Máxime cuando es una realidad que el Gobierno regional favorece la implantación y el desarrollo de la UCAM, menoscabando a las universidades públicas. Proceso al que asisten sin quejarse los sesudos colocados que, como no les duele, tampoco la defienden ni aceptan en sus departamentos ni a ramones ni a cajales.

Desde fuera da la impresión de que Fernando López Miras está cansado de arrodillarse, agotado de tener que pedir, de llevar pinganillo, de dejarse gobernar porque lo que parece claro es que, con el giro de Macarena Olona y la pasión demostrada por Liarte y Carrera, lo del cambio en la ley electoral se desplaza en el tiempo, aunque esté lista por si hay cambio de cromos. La cuestión no es que un perdedor necesite cambiar la ley electoral es que con ese cambio quebrantamos la confianza en el sistema.

Una confianza que, por cierto, ya han perdido los dirigentes populares. Todos me dicen que si Fernando López Miras no llega a la veintena de diputados lo decapitan en su propio partido, por eso lo de mantener el poder a toda costa, el que resiste gana. La chapuza de Patricia llega a pasar en cualquier otro partido y todavía tendríamos portadas y programas del corazón partido. Tantos como personas dentro del PP están deseando que se estrelle para refundarlo, pues consideran que aquello ya es más máquina de colocación y electoral que partido.

La imagen de la Región en el exterior no puede ser peor, y como dice una persona allegada a mí: “Cuanto más te agachas más se te ve el culo”. Algunos llevan mucho tiempo agachándose.