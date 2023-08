A sus pies

Veremos si el Mar Menor no termina siendo el Mar Muerto. López Miras y su aliada, la ultraderecha, le han dado la puntilla. Con la desaparición de la moratoria urbanística, el Mar Menor pierde una de sus protecciones claves. Se queda sin protección lo que fue nuestro tesoro ante las grandes constructoras. Eso, a pesar de que ahora quiere hacer un real decreto para que parezca que lo quieren proteger. No me fio. Nadie parece hacer nada y nadie quiere hacer nada. El resultado de las elecciones es el entendimiento entre el PP y Vox, que en el fondo son lo mismo. Llevamos 30 años de errores y parece que seguimos hasta que cantemos bingo y la gente no pueda estar en los alrededores del Mar Menor. El camino está claro y todo llegará, aunque como las ranas acabaremos hervidas sin darnos cuenta. Bueno, cuenta nos vamos dando por la temperatura que está alcanzando el agua del Mar Menor. No había calentamiento global, pues vamos para dos tazas, pero claro a ver quién le pone el cascabel al gato.

López Miras sobrevive desde hace años poniéndose a los pies de quien sea, no es extraño. Desde hace muchos años aquí las reglas y las leyes llegan escritas a la Asamblea Regional. Lo hemos visto todo ya, rebajas de impuestos para ricos, peores servicios para la clase media y los pobres. Para ellos somos votantes ciegos. Es un problema. El único cambio que parecía que algún día iba a llegar fue con Ciudadanos, nunca llegó. En realidad, un sucedáneo de partido. En la primera legislatura mucha chicha pero poca limonada. En la segunda legislatura se repitió. Aquí fue cuando Ciudadanos enseñó la patita y acabaron por transformarse en tránsfugas y ahora, cuando parece que Vox va de capa caída, a pesar de que podría repetir elecciones, en vez de elegir senadores cuando toca, deciden eliminar la moratoria para proteger al Mar Menor y lo hacen porque creen que no tienen a nadie enfrente.

El PSOE que no termina de despegar y en la Asamblea Regional un Podemos que dará política espectáculo yéndose o no del escaño, a la espera dentro de cuatro años, Sumar, IU o Podemos. López Miras no deja de hacerle guiños a la ultraderecha, guiños y guiños que serán cargos, es lo que pienso y lo que mantengo. Sigo pensando que el PP no irá a las urnas y que, una vez más, cederá a costa de los murcianos. Qué más da, pensarán ellos, lo importante es seguir, aunque se anule el futuro de esta Región, se desproteja el Mar Menor, el déficit suba, los turistas sean cada vez menos y los valores de las casas se desplomen. Es el precio que pagamos en la Región de Murcia y en el fondo lo que la mayoría ha querido. Menos mal que nos queda el Gobierno de España, mientras sigan los que están, para poner orden.

Esta va a ser una legislatura dura para la Región, con o sin Vox, aquí todo es lo mismo. La Asamblea seguirá a medio gas, sin ejecutar prácticamente nada. En el fondo todo sigue igual, postureo, teatro y mínima inversión. La Región está abocada al abismo, de buena cara de la CROEM para su chiringuitos y subvenciones y de buen vivir para unos pocos. No se pongan enfermos en verano que los centros de salud abiertos están justos.