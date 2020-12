Hay momentos que marcan una era y definen vidas políticas enteras. Y qué duda cabe que los retos que este 2020 nos ha impuesto, a golpe de pandemia, es uno de esos momentos.

Concluida la fase de comparecencias en la Comisión de Reactivación de la Asamblea Regional, llega el momento de reconstruir sin dejar a nadie atrás. “Sin dejar a nadie atrás”. Una frase que los socialistas nos tomamos muy en serio, también en la Región de Murcia. Más aún, teniendo en cuenta el socavón de exclusión social y desigualdad del que partimos con un tercio de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y donde uno de cada tres niños y niñas pasan hambre.

Por ello, entendemos que de la comisión para la reconstrucción social y económica de la Región de Murcia debe salir un compromiso de Región en el que estemos todos y todas. Pero, sobre todo, debe salir el reflejo de la Región unida, responsable y justa que nos pide la ciudadanía.

Ahora nos toca a nosotros sentar las bases de un Acuerdo de Reconstrucción sólido. Y en esa reconstrucción social el PSRM-PSOE tendrá un papel relevante al conocer mejor que ningún otro partido de gobierno cada rincón de nuestra tierra.

Formamos parte de un ADN colectivo y social de avances en derechos que el Partido Popular y, por extensión, López Miras no debería obviar. Nuestra visión de la Justicia Social es la bisagra de un Estado Social y democrático de Derecho que no ha hecho más que mejorar la vida de los demás. Los grandes avances sociales de nuestra democracia han sido el fin y el objetivo de todos y cada uno de nuestros gobiernos. Somos el partido de la memoria democrática y de los avances sociales: la Ley de Igualdad de Género; el matrimonio igualitario; la Ley de Identidad de Género, la Ley de la Dependencia; el aborto; la universalización de la sanidad pública o la eutanasia.

Pero, sobre todo, somos el partido de los derechos: como el que proporcionan los ERTES o el escudo social del Ingreso Mínimo Vital, que este mes llegará a casi 20.000 hogares en la Región de Murcia. Derechos, avances y progresos consolidados. Tanto que la sociedad los ha abrazado y ningún otro Gobierno se ha atrevido a modificarlos.

Y es precisamente esa visión global de cultura social, abrazada por todo un país, la que trasladaremos al dictamen final de la comisión. Esa es la justicia social en la que creemos y el corazón de nuestras convicciones. Porque no habrá reactivación (ni económica ni social) mientras 8 de cada 10 jóvenes de la Región no puedan emanciparse a pesar de trabajar. Mientras una mujer tenga que elegir entre su maternidad o su carrera profesional. Mientras las personas con discapacidad no estén incluidas en la sociedad. Mientras una familia no tenga dónde dormir ni qué llevarse a la boca en una Región donde 30.000 personas se han sumado a las colas del hambre tras la pandemia, según Oxfam.

Porque no olvidamos que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras nos hacen más libres. Que un salario mínimo más digno nos hace más libres. Que la ley de dependencia, el derecho a decidir sobre nuestra vida y el Ingreso Mínimo Vital nos hace más libres. Y porque sabemos que no habrá salida justa de esta crisis sociosanitaria mientras un enfermo crónico tenga que elegir entre comprar medicinas o comer ese día. Y desde luego, no habremos salido juntos mientras una persona con discapacidad tenga que esperar un año para pasar un reconocimiento en una Región a la cola de y en todo en materia social.

Sabemos mejor que nadie cómo hacerlo. Lo demostramos el pasado julio, cuando el que el Gobierno de España lideró un acuerdo histórico en la Unión Europea. Y continuaremos trabajando incansablemente, pueblo a pueblo, y desde la Asamblea Regional para cumplir el mandato que la ciudadanía nos ha enviado en las comparecencias: salir cohesionados y a la vez.

La sociedad nos mira con atención. No podemos fallar. Ahora es tarea de todos y todas lograr un dictamen inclusivo para dotar a la Región de las herramientas necesarias para reconstruir las vigas maestras de un futuro compartido.

De esta crisis no saldremos como individuos aislados, sino cohesionados de una misma comunidad. Como decía al principio, hay momentos que marcan una era y definen una vida. En este caso vidas enteras. Y en este momento histórico hay una premisa que la sociedad murciana no debe olvidar: donde hay justicia (social) no hay pobreza” Y en esa justicia social nos encontrarán. Reconstruyendo, sí. Pero sin dejar a nadie atrás.