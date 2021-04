La renovada farsa del PORN para Calnegre-Cabo Cope

Su minuciosidad, contundencia y seriedad no son aparentes, qué va, y corresponden a un propósito indisimulado, dado el entretejido (y el percal) de su agotadora redacción, que se traduce en esta meditada advertencia: “Los que queréis un Parque Regional como Dios manda y un PORN a conciencia, estáis listos, porque no lo conseguiréis nunca”.

Este es el mensaje que nos llega, y no otro, si estudiamos despacio el llamado Documento Previo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Calnegre y Cabo Cope, dado a conocer hace poco por la Comunidad Autónoma, y por eso merece un análisis, si no exhaustivo, si previo y de carácter básico, de principios, ya que a ese PORN se le espera desde 1993, hace casi tres décadas, conociéndose bien las causas de tan abultado retraso. Hay motivos suficientes, visto lo visto y aprendido, y contemplados los contenidos de este texto, para advertir que, fácilmente, pueden discurrir otros 30 años antes de que vea la luz un PORN que merezca ese nombre.

Digamos, a modo de vistazo general, que de las 18 páginas útiles de que se compone el Documento previo, las primeras cinco van dedicadas a recordar el marco legal al que ha de ajustarse; es decir, a enumerar –cosa que hace con fruición y descaro – todo lo que no han hecho los sucesivos responsables del gobierno regional y está pendiente, incumpliendo las previsiones de las leyes aprobadas de aplicación, que son las estatales de 1989 y 2007 y la autonómica de 1992. Las siguientes cinco páginas desmenuzan, también según el marco legal existente, el terrorífico itinerario que la aprobación del PORN ha de seguir, detalladamente relatado en el punto 4 (páginas 8-10), donde aparece erizado de temibles obstáculos y de innumerables posibilidades de obstrucción, trampa o engaño. Esta carrera de obstáculos discurrirá a beneficio de las tradicionales fuerzas dispuestas a que ese PORN no vea nunca la luz o acabe siendo un papelucho de vaguedades proteccionistas, jugosas oportunidades de maltrato del territorio y firme indiferencia ante su incumplimiento.

Antes de ese punto ya se ha recordado, aludiendo al artículo 19.3 de la ley de 2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los programas sectoriales (atención: agricultura, turismo, carreteras…) sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los PORN “por razones imperiosas de interés público de primer orden…”, un texto en negativo que puede muy bien ser redactado, y sobre todo interpretado, en positivo, es decir, que “razones imperiosas de interés público de primer orden podrán contradecir o no acoger el contenido de los PORN”. Porque la usual imperfección gramatical de los textos oficiales suele llevar duende, casi siempre de tipo malicioso, y así podrá argumentarse por nuestra muy sensible y leal administración autonómica, de la que poco y malo se ha de esperar. Hay que preguntarse si no era posible una redacción más amable y esperanzadora, y no este fárrago de hostilidades que, sin embargo, no consigue hacer olvidar que estamos como estamos por la mala voluntad, sostenida, de los sucesivos gobiernos regionales.

Ya digo que los contenidos, erizados de asechanzas, pretenden ceñirse a la ley de 2007 (ignorada durante catorce años), pero es más significativo que falte el habitual, y en este caso obligado “estado del arte”, que no solamente actualice la legislación (que ha ido pasando y quedando obsoleta ante la imperturbable indiferencia de nuestros dirigentes) sino que haga un mínimo examen de conciencia sobre los motivos por los que no se ha avanzado un ápice; y, más importante todavía, sobre el lamentable estado ambiental presente de un Parque Regional que ni se respeta ni se quiere respetar, debido sobre todo a la permanente, y consentida, agresión física, química y biológica de la agricultura intensiva ahí encastillada. Una agresión estrechamente vinculada a los votos derechosos que sostienen al poder del PP, que es lo que da de sí esta agricultura demoledora, absolutamente incompatible con cualquier plan de protección ecológica. He ahí el problema, como es bien sabido.

Y no puede darse un paso que sea creíble sin que se establezcan y evalúen los actuales daños y amenazas, decidiendo sobre su represión administrativa y penal, y definiendo los determinantes de la agricultura y la ganadería posibles. En ese reconocimiento de las causas de tan flagrante ineptitud político-administrativa, debería explicarse –o al menos ser aludido– el vergonzoso episodio, protagonizado por la propia Comunidad Autónoma murciana, siempre marcando hitos y récords sonrojantes, del intento de destrucción del Parque Regional para convertirlo en gigantesca urbanización de lujo; una iniciativa empecinada y gamberra que hubo que neutralizar llevándola a los tribunales, donde nuestros estadistas perdieron el caso y la dignidad política, tras diez años de perniciosa espera en la que se dio lugar a una aceleración de los procesos agrícolas más destructivos.

Más allá de las bien justificadas sospechas de los críticos, basadas en la mera experiencia, la insistencia en pervertir ese PORN maldito y en descoyuntar ese Parque Regional mártir aflora textualmente en el inicio de la página 18, donde se advierte que “en cualquier caso, la delimitación territorial del PORN de Calnegre y Cabo Cope debe establecerse en base a las realidades funcionales y territoriales presentes en la región de Murcia, teniendo en cuenta las interrelaciones naturales y socioeconómicas de esta área geográfica con su entorno, y especialmente las relaciones tradicionales existentes de sus recursos naturales con los núcleos de población más próximos”. Todo esto, como se hace constatar en la página 7 del Documento, para posibilitar “un desarrollo socioeconómico sostenible”: que no falte, desde luego, el remoquete y la tontería, consustanciales con las malas intenciones. Esto quiere decir, y resumiendo, que como nuestro gobierno regional le confiere estatus de “tradicional” –y por supuesto, sostenible– a una agricultura intensiva que no lo era tanto en 1992, cuando se aprobó el Parque Regional, esta actividad será intocable, permitiéndosele continuar, libremente, con el proceso de destrucción ambiental del que no quiere salir.

Esta nueva fase de PORN tan indeseado anuncia y confirma, de principio y con la mera revisión del Documento oficial aprobado, la continuación de la farsa y la obstaculización, así como de la prevaricación de todas las administraciones que convergen (regionales, municipales, estatales) en esta comarca murciana, llamada “costera occidental”, que conspiran en sintonía, desde el primer momento, para imposibilitar la protección adecuada y debida a una zona que así lo merece, tanto por sus cualidades ambientales como por su historia de resistencias.

A los ecologistas toca, visto el mamoneo, rechazar este nuevo episodio de dilación y de mareo de la perdiz que incluso promete ser más falso e incierto que sus precedentes, debido a las inyecciones parafascistas que se va administrando nuestra Comunidad Autónoma, para pasmo de propios y extraños (y que son idóneas para el mantenimiento de esa agricultura ponzoñosa). Y renunciar a cooperar en ridículos paripés preparando, más bien, una estrategia coordinada y certera, en lo político y en lo judicial, además de responder con una buena batería de denuncias y alegaciones en los momentos adecuados.