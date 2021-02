Llevo ya tantos años oyendo hablar de Luis Bárcenas y de la famosa caja B que alguna vez he pensado que esos cantos de sirena eran pura fantasía, un capricho de los guionistas que de vez en cuando daban un golpe de timón y las jarcias cambiaban el nuevo rumbo a ese culebrón que lleva ya varias temporadas.

Aunque el culebrón se puso muy serio cuando a Bárcenas lo metieron a la cárcel y mucho más dramático cuando ingresaron a su mujer, Rosalía Iglesias.

En este culebrón de papeles, ordenadores y blanqueos, todo cambió definitivamente el día que la mujer de Bárcenas ingresó el 8 de noviembre en la cárcel de Alcalá Meco. Por entonces se dijo que Bárcenas, hasta ahí llegaba, que tiraría de la manta. Y ahí está a punto de sentarse en el juicio frente al juez.

En esta vida virtual y pública que llevo en el Facebook, cada día me selecciona unos cuantos recuerdos de los post que colgué en esa fecha en mi muro. Precisamente en estos instantes en los que estoy escribiendo este artículo, sin más, observo que un tal 5 de febrero de 2013, escribí: “Algo se mueve: La policía le pide a “El País” los papeles de Bárcenas y el juez Ruz llama a Bárcenas para declarar en el juzgado”.

Mucho ha llovido y muchos papeles se han movido. El silencio que Bárcenas ha guardado se ha roto y con sus últimas declaraciones ha dado un gran cante. Para ponerle la banda sonora a ese cante, se me ha ocurrido preguntarle por Facebook a mis amigos y conocidos: “Qué tipo de música le pondrías al gran cante de Bárcenas”. Las diversas respuestas, divertidas y chispeantes, tienen su miga. Pues, ahí van: Samuel Bressón, le pondría una buelería; Alicia Martínez Chicheri, un réquiem; Ticio Sempronio: algo así como triste y heroico a la vez, la sonata número 3, Op 28 de Prokofiev; Inma Martinez Ferra, lo tenía claro: “El vuelo del moscardón de Rimski Korsakov. Sin duda”; Mario Gil, eligió el tema “Bichos” de Surfin Bichos; Pedro Sánchez Martinez; dijo: Y estamos tan agusticooooo; Anatoly Hlodan, prefirió: “El canto del grillo”; mientras que, a Inma Costa, le gustaba un cante por soleá de Manuel Agujetas, con la guitarra de Moraíto Chico; Antonio López; prefería: “O sole mío”.

No me dirán que no hay variedad, prosigamos, con otra tanda de músicas y canciones, con Luis Francisco Pérez, que indicaba la copla: “Yo no me quiero enterar” de la Concha Píquer; Andrea Fernández Maneiro, se decantaba por “Como una ola”; Elena José Lozano Bleda, le ponía música por soleá; Jorge García Antolinos le adjudicaba la de “La de misión imposible”; Francisco Serrano Martínez, elegía un gran tema de María Jiménez, “Se acabó”.

Llegado a ese punto, intervenía el autor del muro, o sea yo, un seguro servidor, que les decía: “Me estáis sorprendiendo por la exquisita variedad”. Y ellos y ellas proseguían. Andrés Garrido Lozano, interrogaba: ¿Tal vez La Pantera Rosa?; Y Maravillas Valera Hidalgo, exclamaba: “ole tú”; Oscar Hernández; decía: “Yo le pondría un disco de Taburete... como tortura, insuperable”; Ginés Navarro, optaba por: “Cualquier tango "arrabalero", con sus navajazos y amores despechados incluidos”; Antonio Rubio Calín, le asignaba el temazo: “La bien pagá”; Javier Andújar Meroño, exclamaba: fúnebre; José Bocanegra, le dedicaba un tema de Lionel Richie: "Sé que puede sonar gracioso, pero ya no aguanto el dolor. Nena, te dejo mañana. Me parece, chica, que sabes que he hecho todo lo que podía. Me viste suplicar, robar y pedir prestado..."; Francisco Vicente Vicente, colocaba un video del cantaor Juan Pinilla, con fandango de los chorizos.

No me digan que el asunto no da para una sesión ecléctica para un DJ. Prosigue la banda sonora, con la intervención de Felicia Sola Maab, con el tema: “Adiós papá”; la de Bernardo Sáez, con un palo flamenco por carceleras; Pedro Caro, elegía:” Algún temita de Los intocables de Elliot Ness”; Arcadio Corrales, dejaba un video de La Factoria, con el tema: “Me las pagaras”; Manuel Bohórquez Casado, afinaba y selecciona las siguiriyas del Loco Mateo; Joaquín Úbeda, también prefería: “Cante jondo, con voz desgarrada y muy desde dentro. Con pasión”; Ginés Castellanos Aráez, cambiaba de tono y elegía la canción: “The end” de The Door”; Chema Espejo Párraga, tiraba de humor con el clásico: Quinto levanta, tira de la manta”; Goio Villanueva, prefería: cualquier Réquiem, y muy sentidamente al "alboroque"; José Zapata Ros, optaba por “El probe Migué" Dedicada M. Rajuá”; Juan Antonio Quiles, decía: “Me inclino por BSO sin letra, plan cine mudo”; Sánchez García JA, prefería: “Unas sevillanas rocieras de Griñán y Chaves”; Pepe Franco, seleccionaba: “La cucaracha”; Eduardo Balanza; escogía “un martinete pajilleril.

De un ritmo a otro, con un tono u otro, la banda sonora para el gran cante de Bárcenas, seguía en auge y José Antonio Martínez Muñoz, escogía; “un Gregoriano con balbuceo en vez de letra”; A David Vicente Vicente; le gustaba la “Cumbiera intelectual” de Kevin Johanse; Adrián Carrillo Valero, exclamaba: “Porrompom porrompompero”; Carlos Javier Brias Rodríguez, decía por “Carceleras jajajaja”.

Y ya en la recta final, Raúl Comba Rodriguez, se pedía: “un chotis”; Zipi Periodista, prefería: “La banda sonora entera de "Los últimos golpes del Torete"; Antonio Martínez Mengual, le ponía “el pasadoble español “Paquito el Chocolatero”; Encarni Rodriguez, decía: “le pondría la canción de las MAMA CHICHO”; Ángel Alarcón Escudero; espetaba: “Carcelero Carcelero”; mientras Jorge GM, se inclinaba por el video de Paquita del barrio, con el tema: Rata de dos patas. De nuevo otro giro y ahora Juan Pinilla, intervenía para pedir: “Alguna con fondo de cello en tono menor”; Juan Antonio Morales Hernández, elegía la música de” El Padrino”; Ana Sarmiento Fdez-Delgado, prefería dos temas: “"Quiero ser libre" de Los Chichos y "Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien" de Edith Piaf”. Y para finalizar, Ricardo Black Quijote, optaba por el “Jailhouse Rock” y Vicente Vallejo, se pedía algo de “Taburete” Digo para finalizar, porque ahí seguía la pregunta en el muro de mi Facebook y aquí terminaba este articulo interactivo surgido al albur.