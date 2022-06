Tomárselo en serio

Un café con un amigo, una charla, un repaso a la política regional, algún secreto que no voy a contar, muchas risas, alguna carcajada y, entre medias, una confidencia: “López Miras no se toma en serio lo de ser presidente” y ante lo que me confiesa no me queda más remedio que darle la razón, mientras pienso que ganó el Gobierno en los despachos y perdió en las urnas. El resultado: un Gobierno de tránsfugas sin norte.

Según me cuenta este amigo, López Miras está en el puesto pensando en qué pasará con él después más que en lo que le toca gobernar. Deshoja la margarita sobre si le tocará bailar con el Senado o en algún otro puesto. Mientras tanto, aguanta pensando que esto es temporal, que los chaparrones darán paso a tiempos mejores y que los fuegos se apagan, incluidos los de la moción de censura, aunque sea por lo criminal.

A López Miras le da igual -parece ser- la deuda regional, que él se encarga de aumentar, las tasas de fracaso escolar, de alfabetización, la pérdida de poder adquisitivo de los murcianos o la falta de una sanidad y una educación en condiciones. En la Región del calor los aires acondicionados de los colegios los pagan las AMPAS, el repago educativo ante la dejadez de la Consejería de Educación. Lo importante aquí es que todos los que le sostienen estén contentos, que su MAR particular le haga el trabajo sucio con la prensa que le molesta preguntando, que los fines de semana no haya muchos actos para poder disfrutar de su juventud… El tiempo de ir llorando por las esquinas terminó, ha aprendido a vivir siendo presidente, la buena vida llama, y quiere repetir, aunque se tenga que reformar el Estatuto de Autonomía, cambiar la legislación e intervenir en el PP para no tener quien se le presente en contra. El cambio de Feijóo es no hacer nada, pero tiene trampa, cuando caiga le cortarán la cabeza y no habrá Miami donde refugiarse. Al tiempo.

López Miras lo fía todo a ganar las elecciones y ya le da igual si en solitario o con el partido verde del nitrato. Este y sus acólitos se andan frotando las manos, están esperando a tocar pelo para poder acabar con los restos del Mar Menor y mucho me temo que muchos murcianos desubicados lo votarán para quejarse a continuación, como ha sucedido con la educación, la sanidad y todo lo demás. Pero todo esto, a López Miras le da igual, él está bien siendo presidente con sus cambalaches, sin hacer política ni meterse en ella, la cuestión es que la cosa siga para adelante, porque mientras la bola rula no es chamba, así que todo va como siempre, patada hacia adelante, y a los murcianos que les den mientras ellos puedan seguir en el sillón diciendo que vivimos en la mejor tierra del mundo con los peores servicios de España.

López Miras pasará como pasaron Ramón Luis, María Antonia, Carlos Collado, y su amado Pedro Antonio. Todos ellos pasaron y al final quedará su legado, el de López Miras es, para empezar, un Mar Menor destrozado que es lo que vemos, pero muchas otras cosas también que no se ven. Cuando todo esto se derrumbe la situación será dantesca. El producto de no tomarse el cargo en serio y eso que muchos le andan diciendo que precisa de una remodelación profunda de su Gobierno. Más de una Consejería necesita de una profunda reforma con pico y pala.

Visto lo visto y lo que oigo, yo ya solo le pido a López Miras que no use la Región como si fuera un juguete por mucho que se la haya regalado Feijóo ante el jaleo que tiene en el PP nacional. Apañados estamos entre los del partido verde nitrato, antes peperos, que quieren entrar y los del partido azul que no quieren salir.