Del volcán, el CGPJ y Puigdemont

Me dispongo a escribir este artículo sin tener preconcebida su temática, por la cabeza se me cruzan dos y hasta tres asuntos a tratar, aunque de manera sistemática se imponen las imágenes explosivas del volcán de La Palma, y otra vez la naturaleza me recuerda la fragilidad del ser humano. De repente los esfuerzos de toda una vida se esfuman, se hacen cenizas, de la noche a la mañana. Te quedas sin tu casa y sus recuerdos. De pronto estás en la nada.

Esas imágenes repetidas, frente al televisor, te dejan hipnotizado, como si estuvieras contemplando el crepitar de unos troncos de madera, frente a la chimenea. Las noticias se encadenan las unas a las otras. En otra isla, Cerdeña, detienen a Carles Puigdemont, y de pronto se produce una erupción de declaraciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara, que "tiene que comparecer y someterse ante la justicia”. Y se destapa la caja de los truenos, cuando hay una mesa de dialogo. Entre el debate político y el debate jurídico cada formación intenta sacar su tajada de intención de votos. El líder del PP, Pablo Casado, en un comunicado en Twitter, pide que Puigdemont sea juzgado en España “por su golpe a la legalidad constitucional”.

Y sin venir a cuento, o sí, me vuelve a la cabeza, otro tema constitucional. Los más de mil días que lleva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin renovar, en funciones, incumpliendo lo que dice el el artículo 122.3 de la Constitución: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”.

Hablando de temas constitucionales, cómo estará el asunto para que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) haya tenido que ir a Bruselas a reunirse con el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, para pedir que intervenga ante ese bloqueo del CGPJ, que lleva casi tres años caducado y en funciones. Para unos asuntos somos muy constitucionalistas y para otras bastante menos. Todo se puede modificar, pero las leyes mientras tanto están para cumplirlas.

Mientras se debate el asunto Puigdemont en las redes, en unas pocas horas, el juez italiano lo deja en libertad y lo cita para el 4 de octubre. De nuevo regresa el tema Cataluña a nuestros hogares. Unas noticias empujan a las otras, la actualidad se impone. Crecen como setas los vulcanólogos. Pretendo terminar este artículo, y de nuevo me llegan las imágenes explosivas de volcán de La Palma. Y me solidarizo con sus gentes.