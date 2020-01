Pin “parriba”, pin “pabajo”

No sé a qué viene tanto escándalo con el asunto éste del pin parental. No es para tanto. Y, de hecho, no lo es tanto que, para que los insignes gobernantes de la huerta de Europa se sientan arropados, yo propongo una recogida masiva de firmas, con un change.org o una ILP, para que se institucionalice la figura y, ya puestos, se incluya su blindaje en la Constitución. Eso sí, también respecto a aquello más sensible y protegido, como es la libertad de credo y culto o, lo que viene a ser lo mismo, que cada vez que en clase, fuera de ella, o en la rotonda cerca del colegio, se vaya a mencionar a Cristos, curas, Vírgenes, Santos, Navidad, u otra parafernalia del culto vaticano, yo tenga que ser previamente requerido de autorización para no ofender mi libertad sobre la conciencia del niño (que no su libertad de conciencia).

Pongamos así las cosas en un plano de igualdad, y sin rencores, amigos, que no pasa nada por censurar, pero eso sí, censuramos para todos lados. Y si hay algún padre terraplanista, que pueda también hacer que su hijo no dé clase de geografía. Que en vez de terraplanista es animalista radical, pues nada, que no se pueda mencionar la existencia de nuestro pasado de cazadores paleolíticos salvo autorización expresa. Y así podríamos seguir un rato.

En fin, creo que la idea ya ha quedado clara, así que, venga, ¿quién se anima a abrir la petición en change.org?