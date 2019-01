Esta semana hemos vivido un cuestionamiento insólito de la Ley de Violencia de Género, aprobada en 2004, durante las negociaciones entre Vox y Partido Popular para acceder al poder en la Junta de Andalucía. Finalmente, el PP no transigió con esa exigencia de Vox, aunque cientos de colectivos feministas convocaron movilizaciones en toda España para protestar por ello el próximo martes 15 de enero -en Murcia la concentración será a las 19h en la plaza Cardenal Belluga-.

Durante las 24h que se prolongaron las negociaciones entre Vox y PP, el presidente de la Región, Fernando López Miras, se adelantó a decir el pasado miércoles que no le gustaban las reivindicaciones que el partido de extrema derecha había puesto sobre la mesa en la comunidad vecina, en particular la postura en lo que respecta a la violencia machista, y que no lo firmaría en Murcia. De hecho, hasta se apropió del lema feminista que había surgido como respuesta y en sus declaraciones señaló que no se puede "dar ni un paso atrás".

Vox en Murcia no tardó ni 24 horas en responderle a López Miras para recordarle que el partido de extrema derecha no solo aspira "a entrar en la cámara regional y en muchos ayuntamientos, sino a ser la llave de gobierno". Esa llave puede que sea significativa en la Región de Murcia ya que el Gobierno del PP sufre un desgaste importante tras 24 años en el poder -una situación parecida a la de Andalucía-, además de ser la primera vez que se enfrenta a tantos contendientes en la derecha y centro derecha: Ciudadanos, Vox y Somos Región. En cualquier caso, a las mujeres nos indigna y nos sobrecoge que se cuestione la ley que nos protege de la violencia machista en el toma y daca de cualquier negociación política, como otras tantas propuestas de Vox que atentan contra los derechos de muchas personas.

Vuelvo a recordar que 972 mujeres han sido asesinadas a manos de hombres desde 2003, cuando se empezó a contabilizar este tipo de violencia. Lo de las cifras no es baladí porque Vox se ha dedicado a cuestionarlas así sin más: cifras objetivas, secas, desnudas de organismos oficiales.

El líder del PP, Pablo Casado, le llegó a bailar el agua al partido de extrema derecha y empezó a hablar de "denuncias falsas", "chiringuitos que viven de las ayudas" y ampliar el apoyo a los hombres víctimas de "la violencia doméstica".

Desde hace años sabemos la diferencia entre ambas. La violencia doméstica es aquella sufrida y ejercida por cualquier miembro de la familia, que desgraciadamente también hay, y la violencia machista se produce cuando un hombre agrede física, psíquica o psicológicamente a una mujer por el hecho de serlo. Porque nos guste o no -que no nos gusta- vivimos todavía en una sociedad machista en muchos ámbitos y en la que cuando las mujeres y muchos hombres reclamamos con más contundencia la igualdad que nos merecemos -no ser agredidas, no ser abusadas, no ser violadas, no ser asesinadas, ganar el mismo dinero por el mismo trabajo y acceder a los mismos puestos de trabajos que los hombres, tener su mismo poder, compartir por igual la responsabilidad de la casa y de los hijos, realizarnos como personas- aparece un partido político que nos quiere mejor calladas y en segundo lugar, como toda la vida.

El negacionismo de Vox

Vivimos tiempos confusos, complejos, turbulentos. La globalización y los organismos supranacionales, como la Unión Europea (UE), están decantándose por el lado más salvaje del capitalismo, sobre todo a partir de la crisis. La UE no está siendo capaz de defender el equilibrio entre la sociedad y el capital que se consiguió con el estado del bienestar de las socialdemocracias europeas tras la Segunda Guerra Mundial. La incertidumbre reina en la vida de la clase media, como antes reinó la seguridad.

De esas aguas confusas pesca Vox negando muchas cosas: la lucha contra el machismo, el racismo o la homofobia con el argumento de una igualdad ilusoria que está lejos de existir y es a lo que realmente aspiran esas luchas. Es una paradoja triste y dramática. Además de que con las medidas económicas que defienden solo se va a acentuar la desigualdad y la pobreza de la mayoría, de modo que nuestras vidas estarán aún más precarizadas.

"Voy a votar a Vox para que arreglen esto", dice un profesor de un IES de Cartagena. "Esto" es la corrupción que ha asolado la Región, "esto" es que Murcia se encuentra entre las 20 regiones más pobres de Europa, "esto" es que el 14,2% de los murcianos sufre pobreza energética y que tres de cada diez estén en riesgo de pobreza, puestos a enumerar algunos de los males que sufre la Región.

Negando la incidencia de los efectos del cambio climático, Vox apuesta por el Plan Hidrológico Nacional y se lleva el favor del Sindicato de Regantes; negando la libertad y la igualdad de las mujeres y su derecho al aborto, por ejemplo, Vox se puede hacer con el voto del catolicismo más integrista -Murcia es la región con mayor porcentaje de católicos de España con un 84,9%, según las cifras del CIS de octubre de 2018-; negando los derechos de los extranjeros en la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de ellos, Vox se puede llevar la simpatía de muchas personas con prejuicios racistas.

Al igual que en Andalucía, el mensaje de Vox puede calar en Murcia de forma significativa, sobre todo en las zonas con mayor presencia de extranjeros trabajando en el campo, como pasó en municipios andaluces como El Ejido. También como en Andalucía existe el cansancio de un partido en el poder durante muchos lustros, en nuestro caso el PP, que como planteamientos principales para continuar gobernando la Región se encuentran ondear la bandera española más grande y la bajada del IRPF y la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo cual beneficia sobre todo a las clases más altas. Ante este desgaste y falta de ideas del PP, Vox plantea un mensaje simple, contundente, fuerte y seguro. Los tiempos son inciertos, pero cualquier certeza no sirve. Las mujeres, los extranjeros y el colectivo LGTBI decimos: 'Ni un paso atrás', con nuestros derechos no se juega.