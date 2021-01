El envenamiento de las colonias felinas: un peligro para la seguridad pública

Últimamente no paran de llegarme noticias muy feas de gatos de la calle envenenados. Y por eso, me veo en la necesidad de explicar la gravedad de este tipo de delitos.

Si, has leído bien.

El hecho de envenenar intencionadamente a gatos implica la comisión de dos delitos, como mínimo regulados en los artículos 336 y 337 del Código Penal, además de un posible riesgo para la seguridad ciudadana y un posible riesgo para la salud pública.

¿Por qué existe un riesgo para la seguridad ciudadana?

Pues porque la persona que es capaz de provocar la muerte cruel de uno o varios gatos de la calle, poniéndoles veneno, es una persona con una discapacidad emocional importante tanto hacia el sufrimiento de los gatos y de las personas que los cuidan y de la sociedad en general.

Incluso, sé de el perfil de personas violentas entre quienes son capaces de cometer el crimen de matar gatos intencionadamente con veneno porque con relativa frecuencia se han dado casos de gestores de colonias felinas amenazados e incluso agredidos por vecinos antigatos violentos.

El hecho de no actuar en los casos de envenenamiento de colonias felinas por parte de las autoridades responsables del bienestar de estos animales (alcaldes, concejales de bienestar animal, protección animal, medio ambiente, sanidad, etc) o por parte de agentes de la autoridad como garantes de la seguridad pública implica que hay un problema muy grave en nuestra sociedad.

¿Por qué no se actúa en caso de envenamiento de colonia felina?

Sinceramente, tengo mi teoría basada en mi experiencia de casi quince años de abogada, al tiempo que de docente especializada en derecho animal formando a personal de la Administración Pública desde hace ya casi una década.

Si quieres conocer mi teoría, sigue leyendo porque te le va a contar ya mismo.

Mi teoría es la siguiente:

No se actúa en casos de envenenamiento de colonias felinas por parte de las autoridades competentes porque no son realmente conscientes de la gravedad de este tipo de casos. Y sobre todo porque no saben interpretar correctamente el contenido de los artículos 336 y 337 del Código Penal.

La comisión de delitos

El artículo 336 regula el uso de veneno como delito y el artículo 337 regula el delito de maltrato animal.

Envenenar a un solo gato de la calle implica la comisión de estos dos delitos y la persona que intencionadamente cometa estos delitos puede ir a prisión.

Además, por cada animal envenenado la pena se incrementaría e incluso podría ser condenado a la comisión de dos delitos por cada gato envenenado.

El envenenamiento de gatos de la calle implica la comisión de varios delitos de carácter menos grave, no se trata de un solo delito leve, ni de un solo delito menos grave, sino de como mínimo dos delitos menos grave. Estamos hablando de una conducta criminal que no debería quedar impune y que requiere de una investigación minuciosa.

Falta de interés en la protección de los gatos de la calle

En España a día de hoy existe una falta de interés por el bienestar y protección de los gatos de la calle que integran las colonias felinas (también conocidos como gatos comunitarios o gatos ferales)

Prueba de ello, es que no hay protocolos para actuar con celeridad y de forma urgente en casos de envenenamiento de colonias felinas, en la mayoría de los más de 8.000 Ayuntamientos que existen en España.

En el IPA (Instituto de Protección Animal) hemos realizado una investigación sobre este tipo de casos gracias a la colaboración de gestores de colonias felinas que nos han contado y documentado sus casos.

No se sabe quién ha sido, no se puede hacer nada: ¡Falso!

El hecho de que no se conozca quién es el presunto delincuente que ha envenenado gatos de una colonia felina no implica que los agentes no puedan ni deban investigar estos hechos porque tienen el deber de investigar este tipo de delitos.

Por eso, las frases típicas que podemos escuchar como "no se sabe quién ha sido, no se puede hacer nada" están fuera de lugar.

Ahora voy a poner un ejemplo, que valida mi comentario anterior, aplicando lo que se conoce en el mundo jurídico (el de los abogados) como la lógica jurídica.

“Cuando aparece una persona fallecida en su domicilio o en la calle con signos de envenenamiento o de violencia y no está el asesino presente, cuando se descubre el crimen, ¿se investiga el caso o no?”

¿Qué pensaría un ciudadano si se avisará a una autoridad de la muerte de un familiar envenenado y la autoridad x le respondiera lo siguiente: cómo no se sabe quién ha sido, no se puede hacer nada?

Entonces, ¿por qué no se investigan la mayoría de casos de envenenamiento de colonias felinas?

Si has leído este post y gestiones colonias felinas espero que esta información te sea de utilidad. Y si no gestionas colonias felinas espero haberte hecho un click de tal forma que puedas comprender la gravedad de este tipo de hechos criminales que provocan la muerte de animales inocentes y el sufrimiento de las personas que los cuidamos y defendemos.

En el próximo post te contaré qué puede hacer un ciudadano en un caso de envenenamiento de colonias felinas.