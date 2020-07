¿Los gatos saben buscarse la vida en la calle?

En este post tengo la ocasión de cederle mi palabra, bueno más bien mi escritura a la abogada cordobesa Noelia Amador Burgos, abogada especializada en derecho animal, en DeAnimals (escuela online de formación especializada en derecho animal para juristas).

Recuerdo como si fuera ayer cuando conocí a Noelia en un Congreso en Badajoz en el que yo participaba como ponente ya que fue hasta allí desde Córdoba para conocerme. Por aquel entonces estaba estudiando aún el grado de Derecho y desde entonces hasta hoy no ha dejado de asistir a los cursos online que impartimos en DeAnimals. De esto hace ya muchos años, aunque lo recuerdo como si fuera ayer.

Ahora Noelia lleva ya varios años trabajando como abogada y no solo eso, también colabora con DeAnimals a nivel profesional.

Y bueno, aquí está el post de mi querida Noelia, con las fotos de mi querido Beachi, un gatico que rescaté hace unos días muy malito que se hubiera muerto sufriendo en la calle si no lo hubiese llevado al veterinario y proporcionado la medicación que ha necesitado. Hoy está genial, busca familia responsable que quiera adoptarlo para siempre y darle todo el cariño que precisa. Es muy sociable, tiene apenas dos meses y hoy por hoy está sano. Si lo adoptas seré su madrina para siempre.

Noelia dice:

“¿Son los gatos los animales domésticos más olvidados de nuestra sociedad?

¿Cuántas veces has visto un perro por la calle y has pensado “Vaya, deben de haberlo abandonado, que pena”, ¿y sin embargo has visto un gato y has dicho “Los gatos saben buscarle la vida en la calle” o simplemente ni le has prestado atención?

Los que dedicamos gran parte de nuestro día a rescatar a estos grandes olvidados conocemos la respuesta a la primera pregunta. Sin embargo, desconocemos la razón.

Uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, respecto a los gatos, es esta capa de invisibilidad impuesta que llevan siempre consigo.

El descontrol poblacional de estos animales, y la ubicación de las colonias en zonas urbanas implica que en muchas ocasiones las entidades locales, encargadas de su protección y bienestar, yerran en la toma de decisiones, distando estas de ser cuanto menos proteccionistas.

La decisión más rápida suele consistir en desterrar a una colonia felina de su ubicación mediante su captura y desplazamiento (en el mejor de los casos). Esto genera el llamado efecto vacío, implicando que este lugar será ocupado por otros gatos.

El método más efectivo para el control de los mismos es el método C.E.R (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y RETORNO), con el que, además de la reducción natural de los miembros de la colonia, se lleva a cabo un control sobre el alimento de los gatos ferales, que es uno de los aspectos más molestos que ocasionan conflictos entre los vecinos de estas colonias.

Además, el hecho de legalizar una colonia felina, por parte de un Ayuntamiento, y de su señalización disminuye drásticamente el abandono de gatos en las mismas.

Porqué si, por muy asombroso que parezca, es una realidad a la que continuamente nos enfrentamos.

Para hacernos un poco a la idea de cómo funcionan las colonias felinas, reseñamos que básicamente actúan por jerarquía. Son grupos cerrados en los que muy pocas veces son aceptados miembros ajenos a ellas.

Un gato acostumbrado a estar en un hogar que se encuentra en un lugar desconocido, con otros gatos, que no lo aceptan en su colonia, desubicado, y con miedo, es un gato condenado a la muerte.

Pero hay más: ¿Cuáles son las consecuencias legales de abandonar a un gato en una colonia felina?

Encontramos que este delito se encuentra regulado en el artículo 337 bis del Código Penal, siendo castigado con penas de multa de uno a seis meses, y con penas accesorias de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Así mismo hay que hacer referencia a que nos encontramos con que existe un delito de abandono animal por cada uno de los gatos abandonados.

El delito de abandono animal es un delito que, parafraseando su contenido, castiga al que "abandone a un animal" por lo que existe una individualización del mismo, y por tanto cuando exista más de un animal deberá de entenderse que se atenta contra el bienestar de todos ellos, como individuo, y no como colectivo.

Así, como ejemplo, en un abandono de una camada de 5 gatos, estaríamos ante 5 delitos de abandono animal, y sus penas se verían incrementadas notablemente.

Así mismo las leyes administrativas autonómicas de protección animal, recogen y penalizan este acto, junto con algunas ordenanzas municipales, con penas de multa, e incluso con las inhabilitaciones antes comentadas.

Necesitamos compromiso por parte de la sociedad, y ahí englobamos a las entidades locales, que son imprescindibles en el avance hacia una protección y bienestar animal integral".

Estoy totalmente de acuerdo con lo argumentado por Noelia porque:

1. Los gatos ferales que viven en la calle, al igual que los gatos de compañía que viven en una casa, son animales domésticos.

2. Los gatos están protegidos por el Código Penal, incluso los ferales.

3. Es un error muy común el hecho de pensar que los gatos se buscan la vida.

4. El método C.E.R es el más eficiente y ético para gestionar los gatos ferales.

Como dato positivo de este post me quedo con los éxitos para beneficio de los animales y de nuestra sociedad que una sola persona como Noelia puede conseguir. Y con el orgullo de haber podido formar a esta persona para que cada vez seamos más los profesionales que protegemos a los animales y en especial a los gatos ferales, los grandes olvidados y estigmatizados por nuestra sociedad.

Recuerda que los gatos no se buscan la vida en la calle, sino que malviven en nuestras calles.

Gracias Noelia.

Si eres abogado y quieres seguir los pasos de Noelia, pero no sabes cómo hacerlo o tienes dudas sobre si realizar un curso online, puedes solicitar una sesión online gratuita durante el mes de julio, donde te resolveré tus dudas sobre la formación y las salidas profesionales del derecho animal a través de la sección de contacto en www.deanimals.com.