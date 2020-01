PP, Ciudadanos y Vox acuerdan no blindar el 'pin parental' en Murcia tras la amenaza del Gobierno de acudir a los tribunales

Habemus presupuestos 2020 en la Región de Murcia. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han acordado las cuentas para el próximo año y el 'pin parental' finalmente no se blindará con un decreto. El anuncio del pacto se produce a escasas horas de que la ministra de Educación Isabel Celáa anunciara que llevaría la medida a los tribunales. El llamado 'pin parental' consiste en que los padres puedan decidir si sus hijos acuden o no a actividades extraescolares o curriculares, pero el partido de extrema derecha quería impulsar su implantación y endurecimiento en un ataque frontal contra las charlas de diversidad LGTBI, racismo o feminismo en los centros educativos.

Vox condicionaba su apoyo a las cuentas regionales a que se blindase en forma de decreto la instrucción enviada en septiembre por la Consejería de Educación murciana a colegios e institutos para que aplicasen el 'pin parental'. Al tratarse de una instrucción y no de una ley, los centros no están obligados a cumplirla. Finalmente la controvertida medida, que ha cosechado fuertes críticas entre docentes y colectivos sociales, se quedará como está. Los centros murcianos podrán seguir decidiendo si la aplican o no.

El acuerdo, al que eldiario.es de la Región de Murcia ha tenido acceso, llega tras dos días de crisis internas, después de que el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, confirmara un acuerdo con Vox para convertir el 'pin parental' en decreto. La portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, llegó a confirmar el "inminente" sellado del pacto, pero luego fue desmentida por su propio partido, Ciudadanos. La formación negó a este periódico su apoyo a la medida y aseguraron contar con el respaldo de la dirección nacional del partido.

Vamos a recurrir ante la justicia la decisión de la Región de Murcia de imponer un ‘pin parental’. Esta medida vulnera el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto a las libertades fundamentales y excede las competencias de los centros educativos. pic.twitter.com/7EIR7i2l4B — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) January 16, 2020

En una nota emitida por Cs, el portavoz de la comisión gestora a nivel regional, Juan José Molina, ha remarcado que la formación "no ha admitido cambios sobre su postura en referencia a la autorización paterna para la participación en actividades complementarias".

Molina ha explicado que el acuerdo sobre esta materia establece que "se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución".

Se trata, ha añadido Molina, de "la postura que Ciudadanos ha mantenido siempre, tanto en la Región de Murcia como en otras comunidades autónomas, y que es la finalmente acordada". El portavoz ha recordado que "el diálogo forma parte intrínseca de Ciudadanos, configurando la base de nuestro código ético", y ha informado de la propuesta naranja de "una mesa de trabajo en la que se dialogue sobre cualquier petición al respecto, incluidas las medidas actualmente en vigor".

Molina ha remarcado que cualquier revisión podrá hacerse "siempre en el indiscutible marco de nuestra Constitución, las leyes de educación nacionales y la propia Ley LGTBI regional, que obligan a impartir las actividades complementarias programadas y aprobadas por el Consejo Escolar de cada Centro, incluyendo las charlas sobre contenidos afectivo-sexuales".