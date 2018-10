Piden la aplicación del artículo 155 en la Región de Murcia por incumplimiento de la Ley Transparencia

El Colectivo Jurídico Las Vías ha puesto una denuncia a la Comunidad Autónoma en Delegación de Gobierno el jueves por la tarde en la que solicita la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Región de Murcia por incumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

El colectivo interpone esta denuncia contra la Asamblea Regional, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la Consejería de Transparencia y Buen Gobierno, y el Consejo de Gobierno de la Región ya que la asociación entiende que "se está vulnerando la normativa básica estatal y el Derecho a la Igualdad", según reza el escrito.

"La Región de Murcia hizo una Ley de Transparencia que preveía que el derecho de acceso y control de publicidad activa de los ayuntamientos, es decir la información que tienen que publicar de lo que hacen, lo tenía el Consejo de Transparencia de la Región", señaló Fernando Losana, abogado del colectivo.

"Pero no sólamente eso, sino que también hubiera un acceso a toda la ciudadanía", añadió Losana, quien en su día solicitó la información de qué licencia tenía el AVE para el trabajo nocturno. "Pero Murcia no contesta, así que tuve que reclamar al Consejo de Estado de Transparencia. Me respondieron que si hay un Consejo de Transparencia en Murcia ellos no son competentes", continuó el abogado.

"Al final quien pierde el acceso a toda esa información es la ciudadanía y se vulnera el Derecho de Igualdad porque si en Valencia le pides información del ayuntamiento de Benicarló te la va a dar el Consejo de Transparencia Valenciano, pero aquí ni en Murcia ni en Madrid", afirmó Losana.

"Esto también es una llamada de atención a la Asamblea Regional que tiene un proyecto de ley sobre esto paralizado. Tanto que hablan del 155 y aquí se están vulnerando derechos fundamentales y no pasa nada. Y si no interesa que salga la información de los municipios también será por algo", concluyó Losana.