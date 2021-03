Podemos acusa al PP de "mercadear" con los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI si recuperan el veto parental en las aulas

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha asegurado que “el Gobierno de López Miras pretende aprobar que la igualdad y el respeto son opcionales en la educación”, a raíz de la negociación con Vox para reimplantar el veto parental a cambio del apoyo a la extrema derecha a los presupuestos regional. Para Sánchez Serna, el presidente regional “mercadea una vez más con los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, pero sobre todo con el derecho de los menores a recibir una educación basada en valores democráticos como igualdad, respeto y empatía”.

Para el también diputado de Unidas Podemos en el Congreso, “es muy grave lo que está ocurriendo en la Región de Murcia, con un Presidente sin más proyecto que cambiar la ley para permanecer en el poder y dispuesto a aceptar las tesis más retrógradas de Vox con tal de conseguir sus votos". Sánchez Serna ha recordado además que se trata de una medida “claramente ilegal”, ya que la programación académica no es optativa. El coordinador regional de Podemos ha señalado además que “un padre terraplanista no tiene derecho a sacar a sus hijos de clase para que no les expliquen que la tierra es esférica, ni alguien que no crea en la evolución puede negarse a que sus hijos estudien biología”, algo que sin embargo “es precisamente la teoría que defiende el mal llamado pin parental”.

Por último, para Sánchez Serna es especialmente grave que López Miras consienta que se muestre a las personas LGTBI como algo “potencialmente nocivo”, ya que este es el mensaje que se esconde realmente tras la censura de los contenidos. El diputado ha asegurado que haciendo este tipo de valores opcionales, “lo que se está diciendo es que se trata de personas a las que no hay por qué respetar, y cuyos derechos pueden ser ignorados”. Además, también ha recordado que lo que pretende la extrema derecha con este veto parental es “desterrar de la educación los contenidos que luchan por erradicar el machismo y la LGTBIfobia”, y ha advertido de que con este tipo de medidas se podría dar el caso de que un maltratador “no permita que les expliquen a sus hijos en el aula cuáles son las leyes que protegen a las mujeres de la violencia machista”. “El odio, el machismo, la LGTBIfobia, el racismo y el resto de actitudes discriminatorias sólo pueden vencerse mediante la educación, y un Gobierno no puede abdicar de sus funciones, menos aún de las que atañen a la educación de la ciudadanía del futuro”, ha afirmado Sánchez Serna.