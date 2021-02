Altos cargos del PP harán pública una lista para demostrar que no se saltaron los protocolos de vacunación

El PP ha anunciado este lunes la creación de un registro público de vacunación en el que todos los altos cargos de su partido en la comunidad publicarán un certificado oficial de datos vacunales. Esta decisión, anunciada este lunes en rueda de prensa por el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, se produce en respuesta a las acusaciones sobre el incumplimiento del protocolo de vacunación por parte del secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa.

Junto con el certificado oficial de datos vacunales, en el registro también se va a incluir una declaración responsable de cargos del Gobierno regional, diputados autonómicos y nacionales, senadores, alcaldes y concejales.

Segado ha recalcado que en su partido "no hay listas VIP", término que usa la coordinadora autonómica de Ciudadanos y consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal.

Según el dirigente del PP, la decisión de su partido es un "ejercicio de transparencia" y supondrá que toda la información vacunal estará disponible en la página web del Partido Popular de la Región de Murcia.

Asimismo, Segado ha invitado al PSRM-PSOE y al resto de partidos que lanzan "acusaciones falsas, sospechas, dudas y mentiras" a ofrecer a los ciudadanos los datos vacunales de sus cargos públicos.

El portavoz también ha aprovechado el anuncio para dar un "ultimátum de 24 horas" a Conesa, advirtiéndole de que si no da nombres de los cargos del PP que se han vacunado demostrará que es un "mentiroso que no merece ocupar el cargo que representa", exigirán su dimisión y no descartan emprender acciones judiciales.

Por último, Segado ha recordado la campaña "mezquina y ruin" que los socialistas están llevando a cabo contra su partido, y ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentiroso" al cuestionar la velocidad de vacunación en las comunidades autónomas, siendo conocedor de que en España "no hay vacunas".