Diego José Mateos (alcalde de Lorca): “Las pedanías han sido las grandes olvidadas; queremos que todos los ciudadanos se sientan lorquinos de primera”

Tras 12 años de gobiernos populares en Lorca, el socialista Diego José Mateos (1975) consiguió arrebatarle la alcaldía a Fulgencio Gil en 2019 y cambiar el color político del Ayuntamiento. A pesar de que la lista más votada fue la del PP, el socialista cerró un acuerdo de investidura con IU y Ciudadanos y han gobernado la ciudad en los últimos cuatro años; aunque en la recta final del mandato fue cesado el vicealcalde Francisco Morales (Cs) por presuntas irregularidades en unos procesos de contratación. “El feedback que nos llega es positivo”, dice a elDiario.es Región de Murcia en una entrevista a menos de una semana de la cita electoral, en la que confía ser reelegido y poder dar continuidad a su programa de gobierno.

El último tramo de la legislatura ha sido convulso en el municipio con el cese del vicealcalde Francisco Morales (Ciudadanos).

Nuestra intención era terminar la legislatura con el mismo acuerdo con el que la empezamos, pero teníamos la certeza de que se estaban llevando a cabo malas prácticas en algunas contrataciones. Tuvimos que tomar una decisión que no ha sido plato de buen gusto, pero no podíamos permitir que hubiera un perjuicio para las arcas municipales. Nos vimos abocados a cortar por lo sano por dichas irregularidades y la verdad es que recibimos mucho apoyo ante estas circunstancias.

¿Qué pronóstico tiene para el domingo?

Somos optimistas, tenemos buenas sensaciones y esperamos que se cumpla nuestra esperanza y convicción para tener una mayoría suficiente y poder gobernar. En los últimos meses -no solo durante la campaña- hemos tenido un buen retorno y los comentarios que nos llegan de la ciudadanía son positivos, de que están contentos con nuestro trabajo. Mi forma de ver las cosas, de todos modos, es que lo que no se ha hecho en cuatro años no se puede hacer en 15 días.

Ahora que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, todos los partidos han lanzado sus propuestas para mejorar la sanidad de la Región y sus largas lista de espera. El área III, que abarca a más de 200.000 personas (Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, Aledo y Águilas) es una de las más afectadas.

Nuestra área es la más perjudicada de toda la Región, la que tiene las listas de espera más largas y eso que concentramos un 10 por ciento de la población. Sufrimos retrasos de más de un año de espera para algunos especialistas y entre 12 y 15 días a veces para ser atendido por el médico de cabecera. Todo ello hace que se colapsen las urgencias porque los usuarios no siempre pueden esperar tantos días. Tenemos un personal sanitario excelente, pero la gestión es muy deficiente. El Hospital Rafael Méndez se diseñó para atender a la mitad de la población que está atendiendo en estos momentos. Necesitamos un segundo centro hospitalario que asuma la presión asistencial actual y las previsiones de crecimiento futuras.

En enero de 2022 un grupo de manifestantes irrumpió en un edificio municipal para evitar que se aprobara una moción para contener la expansión de macrogranjas en su localidad, ¿cómo recuerda aquel día? ¿en qué estado se encuentra ese expediente?

Fue un momento muy tenso y triste; pero hemos pasado página y el expediente aquel ya está culminado, se ha podido modificar el plan general y ha entrado en vigor. Una vez aprobado, los ganaderos han podido comprobar cómo no se ha cerrado ninguna instalación. En cuanto a los asaltantes, hay un procedimiento judicial abierto a instancias de la Fiscalía.

¿Por qué Lorca ha sido uno de los puntos de la Región donde se han instalado más macrogranjas?, ¿cómo afecta a la vida de los vecinos?, ¿qué se está haciendo para frenar ese avance y qué más se podría hacer?

Por un lado, históricamente Lorca ha sido un municipio ganadero, de tradición de porcino, aunque a menor escala. Y por otra parte, tenemos el término municipal más extenso de la Región y eso hace que sea más fácil instalar granjas guardando las distancias sanitarias. Nuestra intención es conciliar la industria ganadera con el descanso y vida en los pueblos, en especial de en las pedanías y las medidas que hemos aprobado van encaminadas a alcanzar ese objetivo porque se aumentan las distancias mínimas de las instalaciones ganaderas con los pueblos, colegios o centros de salud. En aquellos días -del asalto al pleno- hubo cierto interés por desintoxicar y engañar, y se creó un caldo de cultivo que se ha demostrado que no tenía base.

¿Podría enumerar las principales propuestas de su partido para el municipio?

Han sido cuatro años complicados, los dos primeros con la pandemia estuvimos centrados en cuestiones relacionadas con la salud. Ahora queremos continuar con nuestro proyecto de convertir a Lorca en una ciudad viva, con una explosión de eventos culturales y ofertas de ocio para que sea referente no solo de los vecinos y vecinas del municipio, sino de otras ciudades de nuestro alrededor dentro y fuera de la Región. Tenemos Almería muy cerca. En este sentido, ha sido clave la puesta en marcha del Auditorio. Queremos ser capital comarcal de la cultura. Tenemos algunas grandes infraestructuras también por terminar como la ronda de la circunvalación; reivindicar la autovía Lorca Caravaca proyectada desde 2010 y estar pendientes del paso del ferrocarril por Lorca y el Corredor Mediterráneo. Para nosotros es muy importante dar un impulso a las pedanías, tenemos 39 y siempre han sido las grandes olvidadas. Queremos que todos se sientan lorquinos de primera. Una de las medidas que hemos puesto en marcha recientemente para ello ha sido el taxi rural, que el Ayuntamiento financia en un 60%.

¿Qué políticas han ensayado y cuáles cree que podrían ponerse en marcha para fomentar la integración de las nuevas generaciones de migrantes en el municipio y evitar los guetos?

Tenemos un 20% de población migrante, lo que se traduce en unos 20.000 o 22.000 ciudadanos (de los que 11.000 son de origen magrebí) que han venido como mano de obra a nuestra ciudad. Trabajamos con algunas asociaciones para ofrecer cursos de español porque lo primero es poder comunicarnos y se ha recuperado la figura del mediador intercultural en los centros educativos. De esta forma, pueden echar una mano en caso de surja algún malentendido o conflicto, o cuando hay falta de comunicación; aunque el nivel de conflictividad es bajo. Aspiramos a ser una ciudad acogedora y que todos los que quieran desarrollar su proyecto de vida aquí puedan hacerlo, que todos quepamos en Lorca y convivamos con respeto a las costumbres de cada uno, pero también cumpliendo los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos.

En agosto de 2020 saltaba a los medios la noticia de la muerte de un jornalero en Lorca tras ser abandonado a las puertas del hospital con un golpe de calor, ¿a raíz de este accidente se han incrementado las inspecciones laborales?

No tenemos las cifras de las inspecciones, pero aquello sí que sirvió para que tanto las autoridades laborales como el empresariado tomaran consciencia de que en situaciones tan extremas hay que adoptar medidas para mitigar el rigor de estos trabajos.

¿Cuál ha sido la relación del Ayuntamiento con el Gobierno regional en esta legislatura? ¿Han encontrado facilidades?

Ha habido de todo. Hemos sentido sintonía y colaboración en todos los expedientes relacionados con la culminación de las obras de restauración por el terremoto de 2011, que contaban con financiación europea y ahí ha habido un buen entendimiento. Pero en otras ocasiones sí que nos hemos sentido maltratados. Especialmente, en el área de salud o en la realización o mejora de algunas infraestructuras como la erradicación del amianto en algunas instalaciones educativas, o la dificultad de acceso a las plazas para los centros de día o de residencia para nuestros mayores cuando tenemos una residencia, Domingo Sastre, con tres plantas enteras vacías porque hay que reformarlas y hacerlas accesibles. Hay una gran demanda de servicios sociosanitarios.