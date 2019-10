Los nuevos diputados de Podemos prometen su cargo y continúan con la actividad parlamentaria del partido

Podemos Región de Murcia ha completado la composición del Grupo Mixto con la asignación de los sustitutos de los diputados Óscar Urralburu y María Giménez, que dimitieron de todos sus cargos para unirse a Más País. Durante el pleno de la Asamblea Regional de esta mañana Rafael Esteban se incorporó como segundo diputado de los morados, habiendo figurado como número cuatro en la candidatura autonómica.

María Marín prometió su puesto como número uno y portavoz de la formación en el pleno del pasado 18 de octubre. La diputada inició su etapa en la institución con la presentación de una batería de medidas para auditar, ordenar y garantizar la supervivencia del Mar Menor.

Esteban ha asumido el cargo con el compromiso de trabajar "en defensa de los intereses de esta Comunidad Autónoma y por la justicia y los derechos de la mayoría social". El nuevo diputado de Podemos ha mostrado su "orgullo" al tener la oportunidad de "representar a toda esa masa de votantes que han confiado en nosotros y nosotras". Al mismo tiempo, ha afirmado que trabajará "por el interés general de toda la ciudadanía, también de aquellos que no nos han votado".

Por otra parte, esta mañana se han debatido en la Asamblea varias mociones presentadas por los grupos políticos de la asamblea en un pleno que, al haber sido pospuesto, no cuenta con propuestas de Podemos. Sin embargo, María Marín se ha posicionado contra una de las propuestas, la que pretende implantar un pin parental para que los padres tengan que autorizar la asistencia de sus hijos a contenidos relativos a la libertad y a la diversidad sexual.

Para Marín, "es muy triste que en pleno siglo XXI tengamos que debatir una moción presentada por Vox que pretende recortar los derechos humanos y sociales en las aulas". Por ello, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha anunciado el voto en contra de la formación morada en esta moción y ha pedido al resto de grupos que "no secunden un retroceso en la libertad que tanto ha costado conseguir". "No hay dos opciones válidas. El respeto a la diversidad y a los derechos humanos no puede ser nunca opcional" ha apostillado.