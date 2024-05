López Miras afirma que “los talibanes son los socios de política exterior” de Pedro Sánchez en el primer mitin de las elecciones europeas en Murcia

La pasada madrugada se abría la veda para la campaña electoral de las elecciones europeas el próximo 9 de junio con la tradicional pegada de carteles en la capital murciana. Unas horas después, a las 19.30h, daba comienzo el primer mitin del PP en la plaza del Cardenal Belluga, a donde se ha desplazado su líder, Alberto Nuñez Feijóo. Al tomar el atril, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que no podía afirmar que “Pedro Sánchez no se ocupa de las personas, pero se está ocupando de Puigdemont, de Milei y ahora de sus socios en política exterior que son los talibanes. Esas no son las personas correctas de las que ocuparse”.

Con estas palabras, el jefe del Ejecutivo murciano hacía referencia al reconocimiento que realizará España del Estado Palestino junto con Noruega e Irlanda el próximo martes 28 de mayo, cuestión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó durante su comparecencia en el Congreso del pasado miércoles.

Por su parte, el líder socialista en la Región de Murcia, Pepe Vélez ha subrayado en X (antiguo Twitter) que Miras “no tiene humanidad”. “El PP es indistinguible de la ultraderecha. Es lo mismo que Vox”, ha continuado.

El presidente murciano también ha arremetido fuertemente contra Teresa Ribera, la cabeza de lista socialista a los comicios europeos. Miras ha afirmado que ha sido Ribera “quien más problemas ha puesto a nuestros agricultores” y “quien nos ha dejado sin el agua que nos merecemos y es de todos”, recuperando el lema de 'Agua para todos', que tanto éxito le ha reportado al Partido Popular en esta comunidad autónoma durante décadas.

“Si hablamos del Mar Menor aquí hay una señora que ha venido frecuentemente y que ha anunciado 600 millones de euros, de los que todavía no hemos visto ninguno y que metió en un cajón el Proyecto Vertido Cero que se aprobó durante el Gobierno de Rajoy”, ha continuado el jefe del Ejecutivo murciano con respecto a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

“Mismo interés y mismo fin”

La vicepresidenta tercera del Gobierno visitó por último vez la Región el pasado abril, cuando se comprometió con 200 millones más de inversión para la laguna salada, a los 500 previamente apalabrados. En esa ocasión López Miras sacó pecho de la coordinación y la cooperación institucional con respecto al Mar Menor entre los diferentes niveles de la administración como “recetas que funcionan cuando compartimos un mismo interés y un mismo fin”.

“¿Cómo puede ser que siendo la agricultura el sector más importante de la Región de Murcia y los mayores productores de frutas y hortalizas de Europa el Gobierno de este país nos castigue y se demonice a nuestros agricultores?”, se preguntó retóricamente López Miras, quien también señaló que Feijóo es el “único líder que sabe hacer infraestructuras en España y ser solidario”.

Previamente, se había dirigido a los asistentes, quienes se encontraban sentados en sillas de plástico, Maravillas Abadía, la candidata del PP de la Región a estos comicios. Abadía aseveró que “debemos defender nuestros tribunales, asegurando que la justicia es igual para todos”.