Las 'mentiras' de la portavoz del Gobierno Martínez Vidal

No dudo que si el PSOE presentara una moción de censura ella no sólo votaría en contra, sino que incluso si Ciudadanos decidiera apoyarla, es más que probable que volviera al redil popular de la mano de Valle Miguélez, que por cierto, nadie ha dimitido en la organización naranja murciana tras los resultados del 10N.

Pero decir que el actual Gobierno Regional es un gobierno sólido y estable es reírse de los ciudadanos a la cara y encima con la prepotencia de quien no asume la más mínima responsabilidad del fracaso del partido que la recolocó en la Asamblea, tras su paso por el Ayuntamiento del ínclito Miguel Ángel Cámara. Incluso no tuvo ni la valentía de aparecer junto a sus compañeros y compañeras la noche electoral. A las duras y a las maduras, dice el dicho popular.

En un gobierno sólido y estable no se habla su vicepresidenta y su presidente por carta al mes de constituirse; en un gobierno sólido y estable no se piden que dimitan, por incompetentes, entre ellos; en un gobierno sólido y estable no se puentea como hacen ustedes; un gobierno sólido y estable no tiene que cesar a tres de sus altos cargos al mes, uno por irse a dormir al teatro en plena gota fría, y el otro, su mano derecha, su hombre de confianza, condenado, y una Secretaria General por cruzar la frontera de la ética. Por cierto, menos mal que ustedes vinieron a regenerar la vida pública; un gobierno sólido y estable no hace el ridículo como ustedes lo han hecho en la gestión del desastre del Mar Menor; un gobierno sólido y estable no necesita desmantelar la función pública y actuar sin pies ni cabeza; y un gobierno sólido y estable, no pierde la mitad del mismo, me refiero a su recién estrenado partido naranja, toda representación en las últimas elecciones.

Si usted quiere seguir ostentando dos cargos, si quiere convencerse de que todo sigue igual tras el 10N, allá usted, pero por favor, no se ría de los murcianos y murcianas en nuestra cara.

Su gobierno, del que es usted portavoz, ni es sólido ni es estable, pero si es rehén de la extrema derecha; la misma que niega el cambio climático; la misma que alimenta el odio entre diferentes; la misma que veta a medios de comunicación; la misma que quiere privatizar las pensiones y desmantelar el sistema educativo y sanitario público, la que quiere eliminar las autonomías o devolver competencias, para volver a ser tutelados desde Madrid otra vez.

Su gobierno, es un gobierno desnortado, descoordinado, desorientado e incompetente, igual que su partido. Si Ciudadanos Murcia era marioneta de Madrid, cualquier decisión por mínima que fuera, tenía que pasar la censura, ahora que en la capital de España hay vacío de poder, en Murcia andan como pollo sin cabeza, y sin asumir responsabilidades por su fracaso.