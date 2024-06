Pepe Vélez (PSOE): “El PP es el responsable del crecimiento de la ultraderecha en la Región de Murcia”

Este miércoles, en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Región de Murcia, el turno de respuesta de los partidos de la oposición ha elevado sustancialmente la ya cotidiana tensión política en la Asamblea Regional. Incluso se han llegado a cometer errores de bulto. El líder socialista murciano, Pepe Vélez, se ha marcado una peineta que ha desatado la polémica en el hemiciclo durante su intervención. El portavoz del PSOE estaba reivindicando que el mandato del Gobierno central de coalición ha supuesto una garantía en la llegada de agua a la Comunidad. “Agua para todos”, ha espetado Vélez desde la tribuna de la Cámara, justo en el momento de hacer el gesto, que luego ha intentado disimular sin éxito con un aspaviento con los brazos y una media sonrisa. El vídeo de su desliz ha corrido como la pólvora en la propia Asamblea y en las redes sociales de los diputados.

Ante la peineta, expresamente dirigida al Partido Popular, pues 'Agua para todos' fue el lema que el PP murciano utilizó durante años en la Comunidad para reivindicar el Trasvase Tajo-Segura, el presidente regional, Fernando López Miras, ha preguntado directamente al portavoz desde su escaño: “¿Me ha hecho una peineta o no?”. “No, no se ponga nervioso. ¿Me permite continuar?”, ha replicado Vélez. “En eso está usted pendiente, en esas chorradas”, ha zanjado el diputado socialista.

No es la primera vez que Pepe Vélez incurre en un traspiés durante una de sus comparecencias públicas, ya sea en el Parlamento o en medios de comunicación. En plena campaña por las elecciones autonómicas de mayo de 2023, la retórica jugó una mala pasada al diputado socialista cuando afirmó que “a la sociedad murciana la llevan engañando 28 años”. “Yo no le pido nada más que una cosa: que me dejen engañarla cuatro años a mí”, dijo.

La intervención de Vélez en el debate de este miércoles estaba siendo especialmente crítica con el Ejecutivo regional. Y con sus socios de Vox. Vélez ha acusado expresamente a López Miras de ser “responsable del crecimiento de la ultraderecha en la Región al haber asumido sus discursos reaccionarios”.

Alianza con los “negacionistas” para cambiar la Ley del Mar Menor

El líder de la oposición en Murcia ha puesto sobre la mesa que el Gobierno del PP se ha aliado con “los negacionistas” de la formación de Santiago Abascal para cambiar la Ley que garantiza la protección del Mar Menor, “como ya hizo su partido en 2001 derogando una ley socialista que defendía la laguna”. “La dejadez de los sucesivos gobiernos del PP ha provocado una de las mayores tragedias ecológicas de Europa” con la contaminación del ecosistema, ha denunciado Vélez.

El líder socialista también ha recordado en sede parlamentaria que la Región de Murcia es “la más opaca, la que tiene menos sesiones de control al Gobierno de toda España”. Para Vélez los 30 años de “gobiernos del PP en Murcia nos han condenado a tener el tercer peor índice de calidad de vida, una de las mayores tasas de pobreza y desigualdad, una economía precaria, una región arruinada, un Mar Menor en la UVI y los peores servicios sanitarios de toda España”.

Entre tanta crítica al Gobierno popular y ultraderechista y a López Miras, Vélez ha propuesto al Ejecutivo llegar a acuerdos sobre los asuntos que más preocupan a la sociedad murciana. Entre ellos, el portavoz socialista ha dejado caer la necesidad de “un pacto para dejar fuera el debate partidista sobre la inmigración” que sea capaz de “arrinconar el populismo y los bulos sobre esta materia”.

“Se trata de un tema de enorme sensibilidad sobre el que necesitamos hacer mucha pedagogía para evitar situaciones de odio, en vez de tratar a los inmigrantes como delincuentes. Necesitamos construir una sociedad inclusiva y no racista”, ha añadido, en relación al discurso xenófobo que tanto Vox como el vicepresidente murciano, José Ángel Antelo, han abanderado estas últimas semanas en contra del campamento de acogida de migrantes de Cartagena.

Vélez también tendió la mano al Ejecutivo murciano para establecer conjuntamente una reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como del sistema de financiación autonómica, y para rubricar un Pacto Regional por el Agua, por la Educación, y por la mejora de la ley de protección del Mar Menor. “La solución pasa, sí o sí, por el acuerdo político de las principales fuerzas parlamentarias y la colaboración interadministrativa”, ha concluido el portavoz socialista.

En la rueda de prensa posterior a su intervención, Vélez ha tildado su peineta de “un gesto espontáneo ante la gran mentira del 'Agua para todos'”. El líder socialista ha pedido disculpas a quien se haya sentido ofendido. Pero entonces ha vuelto a arremeter contra populares y ultraderechistas. “Son unos hipócritas. Ellos insultan al presidente del Gobierno -Pedro Sánchez-, mienten, meten bulos, dicen que les gusta la fruta y no piden perdón”, ha espetado.

Marín (Podemos): “María Marín: ”No sé si tengo delante al presidente de la Región de Murcia o al mismísimo Alvise“

El discurso de crítica a López Miras y a la gestión de San Esteban se ha acrecentado todavía más con la intervención de la portavoz del Grupo Mixto en la Cámara, María Marín. La diputada de la formación morada se ha propuesto desactivar, una por una, cada cuestión esgrimida ayer por el presidente durante su primer discurso en el debate.

“Le tengo que confesar que ayer no sabía si tenía delante de mí en la tribuna al presidente de la Región de Murcia o al mismísimo Alvise. Fue tal la cantidad de bulos, medias verdades y datos tergiversados que usted dio en la primera parte de su intervención, que parecía que estaba usted en el plató de Estado De Alarma con su amigo Javier Negre”, ha comparado Marín.

La portavoz ha afeado al máximo mandatario regional que dijese que la Región es la que mayor crecimiento de PIB en todo el país. “No dio los datos de 2024, en los que, según la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-, el crecimiento del PIB -regional- en el primer trimestre fue 2% en términos interanuales, el tercero más bajo de todas las Comunidades Autónomas”, ha asegurado en este sentido.

Marín se ha seguido refiriendo a los “bulos” vertidos por López Miras en su turno del martes. El presidente resaltó entonces la importancia del Mar Menor para el Ejecutivo y subrayó la necesidad de seguir avanzando en su protección, aunque también hizo varios guiños a sus socios de la ultraderecha y al lobby agrario. Hacia ellos ha cargado duramente la portavoz morada en la parte inicial de su discurso. “La Región de Murcia es la mejor tierra del mundo para grandes terratenientes como Luis del Rivero, Tomás Fuertes o el sionista David Hatchwell”. “También para David Abram”, que recibió un premio de manos del propio López Miras, y al que “la justicia”, ha subrayado Marín, “le pide 3 años y medio de cárcel y le acusa de verter 767 piscinas olímpicas de mierda al Mar Menor”.

