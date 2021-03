El PP tacha la moción de censura contra su Gobierno en Murcia de "pérdida de tiempo" y "debate estéril"

El portavoz del PP en la Asamblea regional, Joaquín Segado, ha exigido a PSOE y Ciudadanos que "dejen de estirar el chicle de la moción de censura". Ana Martínez Vidal, representante de Ciudadanos en Murcia, "ha intentado entregar sin éxito el Gobierno regional a un partido imputado por corrupción", ha dicho Segado en referencia a los socialistas, y lo ha hecho en un momento "en el que se cumple un año del confinamiento, cuando se necesitan más vacunas en España para proteger a la población, hay más de seis millones de parados y Pedro Sánchez va a subir las cotizaciones sociales y se ponen en marcha nuevos impuestos".

Para Segado, la votación de la moción los próximos miércoles y jueves, "es una pérdida de tiempo y un debate estéril" que no va a tener ningún efecto. "No hemos ofrecido nada a nadie porque no se ha dado la situación", ha respondido el portavoz en la Asamblea Regional del PP, al ser preguntando sobre el presunto tráfico de cargos a cambio del apoyo de los de la formación naranja.

Sin embargo, dos de ellos -Valle Miguélez y Francisco Álvarez- han pasado a ocupar sendos puestos en dos consejerías del Gobierno. Además, el entorno de Fran Hervías, exsecretario de organización de Cs a nivel nacional y ahora exsenador tras pasarse a las filas del Partido Popular, ha estado ofreciendo a militantes de los naranjas en Murcia puestos en las consejerías cedidas a los tránsfugas.

Respecto a un adelanto electoral, el portavoz del PP ha indicado que la semana pasada hubo opciones de convocar elecciones y no se hizo "porque había posibilidades de que no prosperase la moción, y no tenemos ningún interés en adelantarlas". Segado duda de que los díscolos de Vox apoyen la moción de censura: "Me sorprendería mucho que se plantearan hacerlo, pero no ha quedado clara su postura". Los populares están "desde el minuto uno" abierto a la negociación con todos los diputados, y ha recordado que ya han cerrado dos acuerdos con la formación de extrema derecha, la invesitudra en 2019 y los presupuestos de 2020.

Segado ha recordado que el delegado del Gobierno, José Vélez, "uno de los urdidores de la moción", continúa imputado por presunta prevaricación y malversación por un supuesto cobro ilegal de sueldos públicos en el Ayuntamiento de Calasparra del que fue alcalde entre el 2014 y el 2020. La querella fue puesta en septiembre de 2018 por los portavoces de la oposición de la anterior legislatura, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia archivara una denuncia similar interpuesta en 2015, al considerar que las retibuciones no eran contrarias a la ley.

El portavoz popular también ha señalado que pesa sobre Diego Conesa una investigación como supuesto autor de un delito de prevaricación por no tramitar una multa a un edil de IU-V cuando era alcalde de Alhama. El dirigente socialista, aforado como miembro de la Asamblea Regional de Murcia, dijo el pasado 21 de enero, al declarar como investigado de forma voluntaria, que no tenía "ninguna responsabilidad en los hechos denunciados por el sargento que había sido jefe policial".