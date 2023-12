El vicepresidente de la Región de Murcia, de Vox, dejará sin financiación a las ONG que no condenen a Hamás

“Donde esté Vox no se colaborará ni con la izquierda ni sus satélites”, así ha adelantado el vicepresidente de la Región de Murcia y presidente de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, que retirará las subvenciones de aquellas ONG “que no hayan condenado los actos terroristas de Hamás” o “se dediquen a coartar la libertad de expresión”. La amenaza contra las ONG ha surgido tras la decisión de la Fiscalía de no abrir diligencias contra él por delito de odio tras vincular la llegada de migrantes en pateras con el yihadismo. El portavoz de su partido no ha corrido la misma suerte, ya que el Fiscal lo investiga tras asegurar que los migrantes que llegaban a España buscaban huir de sus países por “problemas de legalidad y delincuencia”: “Nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100”.

Antelo ha advertido que aquellos que traten de coartar la libertad de expresión o “decir qué es lo que se puede decir o no en la Región se van a encontrar con un Gobierno que va a hacer exactamente lo contrario”. Ha aclarado que la supresión de fondos va a pasar “tanto en el Gobierno regional como en aquellos en los que Vox tenga que decir si se aprueban o no los presupuestos”, insinuando que esta medida podría extenderse a otras Comunidades.

Puñales en Lorca y pistolas en Totana. Y todo a plena luz del día.



Las políticas de fronteras abiertas son una amenaza para la gente corriente. La ceguera del buenismo occidental será la culpable de la ruptura de la convivencia en nuestras ciudades y barrios. pic.twitter.com/WfmvWjaqCU — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) 14 de diciembre de 2023

En su tónica habitual, el vicepresidente de la Región de Murcia se ha comprometido a trabajar para mantener “unas fronteras seguras, unos barrios seguros. Queremos que las personas que lleguen a España lo hagan de manera legal y a enriquecerla. Todos aquellos que vienen de manera ilegal deben de ser devueltos a sus países de origen, y esto es así”. El pasado jueves, el presidente de Vox en la Región subió a la red social X -antes conocida como Twitter- una publicación en la que vinculaba “las políticas de fronteras abiertas” y “la ceguera del buenismo occidental” con la delincuencia.