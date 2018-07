La Sanidad murciana está en horas bajas: "La situación es insostenible"

La Sanidad en la Región de Murcia se encuentra en estado de emergencia. Miembros de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Comunidad han asegurado a eldiario.es la falta de "profesionales suficientes para los servicios de urgencias", y que, en zonas del Altiplano, las UME 061 (Unidad de emergecnais médicas) "se ven reducidos en verano". Por otra parte, la plataforma ha señalado que en varias pedanías como Moratalla "sigue sin dotarse de ambulancias".

Los recortes presupuestarios, que comenzaron en 2010, han ido de la mano de una disminución de personal y de recursos que dificultan cada vez más satisfacer las demandas de la población murciana. En este sentido, al analizar los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas en el año 2018, se observa que Murcia es la cuarta que menos gasta en sanidad por habitante.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) señala que el gobierno murciano invirtió este año 1.239€ por habitante, 94,7€ menos de lo que se presupuestaba por habitante en el año 2010: "La situación es insostenible, la reducción del gasto en sanidad tiene graves consecuencias", indican desde la Asociación de Usuarios.

El aumento de la población en la costa murciana durante los meses de verano provoca que desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad adviertan de que "la consejería de Salud no está planificando adecuadamente y no contrata al personal suficiente en esas áreas". Al mismo tiempo, lamentan el deterioro en el que se encuentran las zonas del interior de la Región: "No hay ambulancia para las pedanías de Moratalla y los servicios de urgencias del hospital comarcal de Caravaca se encuentran colapsados continuamente, un ejemplo es que el 28 de junio se encontraba al 225% de su capacidad".

Hospital de Caravaca, puerta de urgencias al 225% de su capacidad. Cuando se acaben los pasillos, donde colocamos a los enfermos? Seguimos esperando respuestas de @Murciasalud @LopezMirasF y esto no es coyuntural y tampoco es gripe!! pic.twitter.com/0Yw33q2Rg1 — sole guillen mayo (@soledadguillenm) 28 de junio de 2018

La carencia de servicios de urgencias pediátricos se agudiza en algunas zonas de la Región, en concreto en las tres áreas a las que pertenecen municipios como Molina de Segura, Murcia, Alcantarilla, Totana o Alhama (área I, VI y VII) "que poseen una población aproximada de 700.000 habitantes y en las que sólo hay un servicio de urgencias pediátricas a pesar de haber tres hospitales generales en la zona", explica la Asociación.

Los recortes en los presupuestos sanitarios han llevado a que Murcia dependa de otras comunidades autónomas para atender algunos casos de urgencia extrema. "Por ejemplo, la Región no cuenta con helicóptero medicalizado y ante situaciones de gravedad tenemos que utilizar los que sí dispone Castilla-La Mancha", señalan desde la Asociación de Usuarios.

"Las urgencias tienen un problema crónico de gestión"

María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos, afirma que la ausencia de planificación de la consejería de Salud se refleja al comprobar el estado de los servicios de urgencias de la Región: "Lo están sufriendo los pacientes y los profesionales y desde distintos hospitales como la Arrixaca, Morales Meseguer, el Hospital de Caravaca o el de Santa Lucía de Cartagena".

La diputada destaca que en verano se agrava la situación porque "se siguen cerrando plantas, consultorios y reduciendo los horarios de los centros sanitarios, o se reducen camas hospitalarias con la excusa de que hay menos población y menos demanda". En este sentido, desde Podemos avanzan que van a pedir información al consejero de Salud para conocer la dotación de las plantillas, la duración media de los contratos y la cantidad de personal médico que hay adscrito a los centros hospitalarios.