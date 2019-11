Los sindicatos denuncian descontrol y falta de capacidad sancionadora por la “raquítica” plantilla de la Consejería de Medio Ambiente

Según Comisiones Obreras, “en la Región no hay una estructura con capacidad para controlar los delitos medioambientales y eso se traduce en que finalmente el que contamina, no paga” “Algunas infracciones caducan porque no hay técnicos suficientes para dar salida a los expedientes y materializar las sanciones”, explican agentes medioambientales “Hasta hace poco tenían destinado a un solo funcionario, interino, para gestionar todos los expedientes sancionadores por los vertidos de purines al Mar Menor”, según Comisiones; la Consejería incrementa esta cifra a cuatro