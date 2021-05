Un "error logístico" deja a un millar de personas citadas sin vacunar en Murcia

No es la primera vez que se repite el episodio. Las vacunaciones masivas en la Región de Murcia no están exentas de polémica. A las primeras convocatorias fallidas en los polideportivos de la capital y de algunos municipios tras no presentarse los candidatos a recibir la vacuna -se les citaba a través de sms y no funcionó ese canal-, este lunes se han quedado sin su dosis al menos un millar de las más de 3.000 personas que se habían citado en la Nueva Condomina para ser vacunadas con Pfizer.

Según la Consejería de Salud Murciana se está "recitando a unas mil personas de las que se había previsto vacunar para este lunes en el Enrique Roca para que acudan el miércoles, ya que estamos a la espera de más dosis de Pfizer que se reciben este lunes. La vacunación sigue avanzando al ritmo previsto". Desde el departamento insisten en que este lunes se vacunará a 3.000 personas en ese recinto. Hace un par de semanas, la Región de Murcia metió el acelerador con el proceso de inmunización contra la COVID-19 para intentar escalar algún puesto en el ranking de vacunaciones.

La Región de Murcia continúa última a nivel nacional: hasta el viernes 7 de mayo, según datos del Ministerio de Sanidad, inyectó el 79,8 por ciento de las dosis disponibles. Antes de Murcia en la cola de vacunación se encuentran comunidades como Castilla-La Mancha, que llegan hasta el 88,3 por ciento, es decir casi 10 punto porcentuales de diferencia. La lista la encabeza Andalucía, con un 93,4 por ciento de vacunas administradas sobre los lotes entregados.

En este sentido, desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad en Murcia han calificado de "desastrosa" la gestión del Gobierno murciano: "En pleno post estado de alarma lo que hay que hacer es incrementar el ritmo de vacunación, sobre todo de las personas más mayores y en situación de riesgo". Sin embargo, "errores" como los de este lunes demuestran, continúan, "mala gestión y falta de respeto; el problema añadido es que hacen desplazarse a miles de personas mayores con todos los problemas que acarrea para familias y cuidadores; un escándalo".

“Es lamentable que más de mil personas mayores de setenta años sufran la incompetencia de gestionar y de comunicar del Gobierno tránsfuga de la Región y se hayan tenido que desplazar esta mañana para nada a Nueva Condomina”, ha indicado el secretario general del PSRM, Diego Conesa, quien ha declarado que la libertad real y efectiva en la Región se conseguirá con la vacunación y por eso es necesario no parar de administrar dosis: “Las vacunas son salud, las vacunas son economía y las vacunas son empleo”.

Para la portavoz regional de Podemos, María Marín, “estamos ante el enésimo problema derivado de la mala gestión y de la más absoluta improvisación en este proceso de vacunación”. Marín se ha querido solidarizar con los cientos de personas, en especial ciudadanos y ciudadanas mayores, que se están viendo afectadas por "los retrasos, los fallos y la pésima organización de la Consejería de Salud, que ha convertido la vacunación en una prueba de obstáculos y resistencia, haciendo habituales las colas y las citaciones en falso, como esta mañana (en referencia a este lunes)”.

Preguntados por la falta de margen a la hora de avisar a las personas que se han quedado sin su dosis, desde Salud argumentan que se hizo una previsión calculando que un 5 por ciento de Pfizer de este fin de semana se quedarían sin poner, pero se pusieron todas.