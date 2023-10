Jairo, padre de una víctima de las discotecas de Murcia: “El Ayuntamiento quiere ser parte acusadora, pero está implicado”

Jairo, el padre de una de las jóvenes que perdieron la vida en la discoteca La Fonda Milagros este domingo, tiene la intención de constituir una plataforma para personarse como acusación en la causa y exigir las máximas responsabilidades a los culpables del incendio que costó la vida a 13 personas en la zona de ocio de Las Atalayas, en Murcia. “No he tenido tiempo de localizar a los demás afectados, estos días están siendo muy duros”, explica a elDiario.es el colombiano al tiempo que critica que “se vaya a personar el Ayuntamiento de Murcia como parte acusadora, cuando son los implicados; los culpables de lo que pasó están en el gobierno municipal porque no pudieron garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, se queja y añade “que no hicieron cumplir el dictamen de cierre de los locales” que ardieron la madrugada del domingo.

Jairo, que lleva 25 años en España y hace cinco que se trajo de Colombia a su hija Leidy Paola y la pareja de esta, Kevin –ambos fallecidos en el incendio– insiste en que había una orden de cierre: “El Ayuntamiento negó las modificaciones que presentó la empresa Teatre para dividir el local en dos y crear La Fonda, pero no se cumplió esa orden y no cerraron ningún fin de semana”. Jairo apunta a que la noche en la que fallecieron su hija y su yerno, “hubo unos fuegos pirotécnicos dentro del local, que tenía los techos de madera, tengo un vídeo de una persona que estuvo allí y que me ha explicado el punto en que se generaron las llamas, pero no pudo grabar mucho tiempo porque la gente empezó a salir despavorida; pero estoy investigando hasta qué punto está permitido lanzar este tipo de fuegos en una discoteca”.

Su hija, Leidy Paola (27 años), era la primera vez que iba a Murcia a esta discoteca. “Nosotros vivimos en Caravaca, y salieron esa noche ella y su novio con otra pareja de aquí que es ecuatoriana y que han dejado huérfanos a tres niños”. Los cuatro cuerpos, según relata Jairo, los encontraron en el cuarto de baño de la segunda planta. “Mi hija no conocía ese sitio, si hubiera estado más veces quizás habría sabido cómo salir de allí a oscuras; pero por lo que sabemos, no había salida de emergencia en esa segunda planta y cualquier persona que estuviera allí habría muerto inevitablemente”.

El letrado Pedro López Graña representa a dos familias de las víctimas, de Nicaragua y Ecuador. “Ahora mismo, lo que vamos a hacer es personarnos como acusación particular y nuestra primera preocupación es que se identifiquen plenamente todos los cuerpos para darles sepultura”, ha declarado a elDiario.es Región de Murcia. “Vamos a aprovechar todos los recursos que podamos para descubrir la verdad y pedir la mayor pena para los responsables”, ha advertido. “El proceso lo vamos a llevar por lo civil, lo penal y lo administrativo o administrativo contencioso porque hay varios presuntos responsables, las empresas pero también es posible que la institución pública”, en referencia al Ayuntamiento de Murcia.

“Estamos resignados”

Jairo reconoce que familiares y amigos están ya “resignados”, hace días que entregaron objetos personales y otros elementos para ayudar a la identificación de sus familiares. “También el documento identificativo de Kevin, porque en su caso no tenía más familiares aquí en España que nosotros”. Esta tarde han sido convocados para proceder a las identificaciones, según ha podido saber este periódico. Finalmente a media tarde se daba la noticia de que los 13 cadáveres habían sido identificados.

Jairo agradece al Ayuntamiento de Caravaca “toda la ayuda que nos están brindando” y “aprovecho para pedir apoyo también al gobierno municipal de Murcia, porque queremos repatriar los cuerpos de mi hija y su novio; sus familias en Colombia tienen muy escasos recursos y no pueden viajar pero quieren estar acompañándoles en su despedida”.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, presidirá en la catedral de Murcia el funeral por las víctimas mortales de los incendios de Las Atalayas el miércoles 18 de octubre, a las 19.30.