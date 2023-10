Longinos Marín: “Al principio se pensaba que la Responsabilidad Social era como darle dinero a las monjas”

El director de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universal de Murcia, Longinos Marín, lleva 13 años convenciendo a los empresarios de la Región de que la clave del éxito pasa por una contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y medioambiental.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Murcia, y Doctor en Economía y Empresa, desde 2019 es el responsable de las ODSesiones de la UMU. En este proyecto difunde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

La cátedra de RSC cumple 13 años este 2023, ¿cómo fueron los inicios?

Empezamos con muchas dudas porque entonces la responsabilidad social era un tema difícil, pero teníamos el convencimiento de que esto era bueno para las empresas. La ciencia lleva mucho tiempo diciendo que a las empresas que invierten en responsabilidad social les va mejor a medio y largo plazo, son más competitivas.

¿Hubo reticencias entre los empresarios de la Región?

Las creencias forman las actitudes y las actitudes forman el comportamiento, al principio la RSC se asociaba mucho exclusivamente a temas sociales. Se pensaba que era como dar dinero a las monjas para que hagan obras sociales.

Otra parte solo entendía la sostenibilidad exclusivamente en lo ambiental. Con el tiempo pudimos hacer desaparecer esas reticencias, esos mitos y falsas creencias.

¿Qué retos diría que queda todavía de responsabilidad social en la Región?

El siguiente paso sería profesionalizar las RSC dentro de la empresa. Igual que todas las empresas tienen un financiero, uno de recursos humanos y uno de comunicación y uno de calidad, pues que exista la figura del profesional de responsabilidad social.

Ahora mismo las RSC se externalizan o se hacen a tiempo parcial, lo lleva por ejemplo el personal de recursos humanos o el de calidad.

¿Cuál sería el escenario ideal para las RSC en la Comunidad?

Las RSC se extenderán cada vez más en la cadena de distribución. Tengo la esperanza de que con el tiempo pasará algo parecido a lo que sucedió con la calidad en su momento. Incluso las empresas más pequeñas tienen su manual de calidad, su manual de procedimientos, su sello de AENOR. Espero que el futuro de la responsabilidad social vaya por ahí.

¿Qué gana un empresario en la Región al implementar la RSC en sus prácticas?

La responsabilidad social hace que sea más fácil, por ejemplo, que te contraten. Cuando Amazon contrata a Disfrimur y estos a su vez contratan a un autónomo.

Cuando hablamos de responsabilidad social se nos vienen a la cabeza grandes corporaciones, ¿cómo la puede aplicar un pequeño autónomo?

De hecho ya las están aplicando. Tengo muchos amigos y conocidos que son autónomos, y puedo decir que por ejemplo, en la época de la pandemia, los pequeños empresarios fueron seguramente los que más esfuerzo hicieron. Por no despedir a nadie, por aguantar el tirón, por hacer muchos gestos de temas medioambientales.

¿Por qué es una faceta de las PYMES que suele pasar desapercibida?

No le dan la forma de responsabilidad: no le ponen nombre, no hacen un reporte, una memoria de responsabilidad social, en definitiva, quizás no lo venden lo suficiente.

Es por esto que desde la Cátedra sacamos una guía de RSC para autónomos, con pequeñas medidas que puede poner en marcha cualquiera.

Qué hay de la Administración pública en Murcia, ¿cómo aplica las RSC?

En la Comunidad la Responsabilidad Social Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están separados. La responsabilidad social está en una consejería que está más asociada a empresa y siempre ha estado ahí. Mientras que los ODS están más en un tema de cooperación y acción exterior.

Sí que ha habido en los últimos cuatro años una política bastante activa en responsabilidad social. De hecho, se empezó a elaborar la estrategia de RSC de la Comunidad Autónoma.

Hemos hablado de los retos a los que se enfrentan las empresas o la Administración, ¿pero qué desafios tendrá que afrontar la Universidad de Murcia de cara a este curso?

Hay una nueva ley, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que hay que implementar. Va a traer cambios en la contratación del profesorado o en la forma de acceder al doctorado. Y sin embargo, no está previsto el desarrollo normativo de esa ley, ni siquiera se ha planteado la financiación de las medidas que propone. Va a pasar un tiempo en el que tendremos que hacer un montón de cosas sin financiación.

Y ese es un problema que lleva tiempo acarreando la Universidad, la falta de financiación.

Al igual que la mayor parte de las universidades públicas: son los principales centros de investigación y de innovación. Y sin embargo, con la financiación pública que tienen, apenas se cubren los gastos fijos. No se apuesta decididamente por la investigación. La Universidad de Murcia y la UPCT son dos ejemplos muy claros de esto.

Dentro de los proyectos que tienen lugar en la UMU eres responsable de las ODSesiones, ¿en qué consisten?

Es un proyecto que nació en 2019. Teníamos claro en la universidad que no podíamos permitir que un estudiante pasara por la UMU y en ningún momento escuchase qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 lo que busca es que cada uno esté donde esté, tanto a nivel individual como a nivel de organización o a nivel de empresa, haga su aportación a 17 problemas que tiene el mundo. ODSesiones no deja de ser una buena excusa para pasar por toda la universidad explicándole a todos los estudiantes que tenemos que aportar nuestro trabajo a nivel individual y a nivel profesional para arreglar estos problemas.

¿Qué destacarías de este año en ODSesiones?

La implicación de toda la comunidad universitaria, porque vamos de menos a más. También ha servido de encuentro entre las ONG, de todo el tercer sector, de los sindicatos y la administración pública.