Murcia confina hasta 36 municipios y cierra sus bares

El Gobierno de la Región de Murcia confina otros 14 municipios de la Comunidad hasta sumar un total de 36 localidades cerradas perimetralmente, al tiempo que cierra sus bares a partir del martes 12 de enero, al encontrarse éstas con un riesgo de transmisión "extremo". Así lo anunció el una rueda de prensa el portavoz de Salud para la pandemia, Jaime Pérez, tras la reunión del Comité de Seguimiento de la COVID-19. Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo murciano cierra los bares desde que empezó la pandemia.

Los municipios que quedarán cerrados, junto con su hostelería, son Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas, Cartagena, Molina de Segura, Alguazas, Pliego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Abarán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cehegín y Archena.

Las localidades que no se confinarán por el momento son Aledo, Alhama, Beniel, Calasparra, Librilla, Mazarrón, Ojós, Puerto Lumbreras y Totana. En estos municipios el interior de los locales de hostelería queda cerrado y solo podrán servir a los clientes en las terrazas y con un aforo máximo del 75%; el aforo en los comercios se reduce al 50% y cierran los centros día, al entrar en vigor las medidas de la fase 2 de nivel asistencial para toda la comunidad.

"Este confinamiento perimetral equivale prácticamente a la paralización de la movilidad en la Región ya que los que queden sin cerrar tendrán frontera con los confinados", señaló el portavoz de Salud. "Está en juego la capacidad asistencial de los hospitales de la Región, tanto en la que respecta a la COVID-19 como a la hora de atender otras patologías", añadió. La Región tiene una incidencia acumulada de 516 en los últimos siete días, cuando el límite de riesgo extremo es de 250, mientras que la de 14 días se encuentra en 713.

En la reunión también se ha decidido la suspensión de cualquier acto multitudinario que se pueda celebrar en la Región con el objetivo de frenar el auge de la pandemia: aquellos que cuenten con más de 200 personas en el interior, más de 100 de pie en el exterior y más de 500 sentadas en esta misma zona.

La mayoría de los contagios, en el ocio y la familia

"El mayor crecimiento de los contagios se ha producido entre las personas de entre 17 hasta 40 años de edad y el 76% de ellos han ocurrido en el ocio y el ámbito familiar", apuntó Pérez. "No podemos frenar la tercera ola con la vacunación, sino con el esfuerzo de la sociedad", añadió. El portavoz señaló que con los datos que tenía la Región antes de la Navidad, de los mejores de la península, no tenía sentido establecer medidas más estrictas porque la "opinión pública no lo habría entendido".

En la jornada de ayer se registraron 667 positivos en la Región, según fuentes sanitarias. Los ingresos hospitalarios de pacientes con COVID-19 ascienden a 407 y, de ellos, 87 se encuentran en la UCI. En total , hay 9.234 personas afectadas por COVID-19 en la Comunidad, una cifra que se ha duplicado en tan solo una semana.

De los 667 nuevos casos, 169 corresponden al municipio de Murcia, 146 a Cartagena, 42 a Lorca, 37 a Caravaca de la Cruz, 26 a Jumilla, 26 a Molina de Segura, 21 a Yecla, 19 a Fortuna, 18 a La Unión, 14 a Mula, 14 a Las Torres de Cotillas, 11 a Alcantarilla, 11 a Fuente Álamo, 10 a Moratalla, 10 a Santomera, 9 a San Javier, 6 a San Pedro del Pinatar, 5 a Mazarrón, y 5 a Villanueva del Río Segura. El resto están repartidos entre diversas localidades.

La Región registró ayer 5 fallecidos por coronavirus. Se trata de tres varones y dos mujeres de 74, 76, 83, 83 y 91 años, dos de Murcia, dos de Cartagena y uno de Jumilla.