Docentes Unidos: la comunidad educativa murciana se organiza y planta cara a la vuelta al cole del Gobierno regional

Docentes Unidos, así se han hecho llamar los más de tres mil profesores murcianos que se han congregado en torno a un grupo de Telegram para compartir preocupaciones, y debatir propuestas ante la incertidumbre de la vuelta a las aulas en la Región. El grupo se ha ido conformando tras un llamamiento a través de las redes sociales y el boca a boca, que desbordó a sus organizadores en pocas horas. "El domingo por la noche lo pusimos en marcha y en dos días había corrido la información como la pólvora; somos ya 3.500 docentes compartiendo ideas", explican desde Docentes Unidos a elDiario.es Región de Murcia.

Dejan claro que no pertenecen a ningún partido político, ni sindicato: "Somos una plataforma que ha surgido de manera espontánea ante la situación y en la que estamos a título individual y personal porque queremos una vuelta segura a las aulas". Reclaman reducir las ratios, contratar a más docentes e invertir en más medios "para poder incrementar así las medidas de seguridad y limpieza" ante la situación actual de pandemia.

El anuncio este jueves por parte de la consejera de Educación, Esperanza Moreno, de arbitrar un plan de semipresencialidad para el inicio del próximo curso escolar, desde Docentes Unidos han considerado que es un parche "que solo trata de maquillar el escenario". Moreno ha adelantado que se contratará a 800 docentes más para reforzar las plantillas. "Pero es totalmente insuficiente, tocamos a 1,2 docentes más por centro; no hay una apuesta fuerte y contundente". Lo que terminará impactando en los niños, "que están desvinculándose de la escuela, un caldo de cultivo para el fracaso escolar; necesitamos más refuerzos y más medios, ¿Dónde está el presupuesto?".

La propuesta de semipresencialidad "solo busca acallar a las voces críticas" porque -en opinión de la plataforma- tal y como se ha presentado "no va a servir ni para realmente reducir ratios, ni para que se asegure la distancia de seguridad". Se preguntan además cómo se orquestará la atención en los servicios municipales para los alumnos que no asistan a clase y cuyos padres o tutores no puedan encargarse de ellos. "¿Habrá varios monitores o mezclarán a todos los niños de distintas clases y colegios en un solo grupo?". La "improvisación" con la que se está trabajando también ha sido punto de crítica para Docentes Unidos. "A día de hoy todavía no han comunicado nada a los equipos directivos, que son los que van a tener que remodelar todos los horarios".

La propuesta de Docentes Unidos se basa en reducir los aforos en las aulas para mejorar las condiciones sanitarias y educativas contra los efectos socioeducativos de la pandemia en unas aulas más seguras; generar más espacios para contribuir al distanciamiento; contar en los centros con personal sanitario y especializado que realice y supervise las actuaciones de prevención, detección y control de los posibles contagios; organizar eficazmente los recursos y sustituciones rápidas para ganar efectividad en la respuesta educativa y minimizar la brecha educativa; dotar de recursos y financiación para contar con los medios necesarios en los centros y ajustar adecuadamente la enseñanza a un contexto y escenarios variable y complicados. Por ello, las instrucciones de la Consejería les parecen "insuficientes y poco realistas".

Jugar al ESCONDITE no es gestionar la educación.

Queremos más inversión en personal y más conciliación, no limosnas y otro trimestre saturados con el alumnado en casa.

"A grandes males, grandes remedios"

Consenso con la comunidad educativa.#VueltaAlColeSegura @RmEsperanza — Docentes Unidos (@UnidosDocentes) 20 de agosto de 2020

No es posible -continúan- "que no podamos estar en reuniones de más de diez personas o que no podamos ir cinco en un coche pero nos encontremos en aulas de más de 25 o 30 alumnos o el cómo gestionar el transporte escolar cuando tenemos contagios diarios en la Región y no parece que la situación vaya a mejorar".

Su principal objetivo, apuntan, es proporcionar "una educación segura para todos". Desde la plataforma se preguntan en qué se va a gastar la Consejería los 73 Millones de euros que han llegado del Gobierno central. "En tablets y ordenadores ya anunció un gasto de 17,7 Millones y los docentes extra no llegan a 20 Millones".

Por ello, han reclamado a la consejera de Educación que se siente con el conjunto de los representantes de la comunidad educativa (AMPAS, sindicatos, centros y representantes del alumnado) para hacer un diagnóstico de los recursos necesarios para garantizar una vuelta al cole segura "y movilizar el presupuesto necesario de una vez".