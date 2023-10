Nacho Tomás Ruiz: “Soy muy pragmático en el uso de las redes sociales: no publiques cosas que son privadas”

La publicidad, asunto peliagudo. Nos rodea aunque a veces no la veamos, como el aire. En ocasiones se hace presente y nos saca una sonrisa, o nos indigna o nos deja indiferentes. La publicidad es aquello que molesta, que nos da igual o que nos viene bien, especialmente cuando pone ante nuestros ojos justo lo que buscábamos y justo en el momento en el que lo necesitábamos, aunque no nos vaya la vida en ello.

La publicidad es un espejo que devuelve nuestro reflejo, el reflejo de nuestra sociedad, aunque con algunas deformidades. Dichas distorsiones pueden incidir en lo peor que tenemos o pueden mostrar virtudes sobre las que seguir profundizando. La publicidad no es inocente pero debe ser responsable, es decir, debe ser veraz, legal, honesta y leal.

Ese es el compromiso de Autocontrol, un organismo independiente de autorregulación publicitaria en España, constituido en 1995 y del que quizá hayáis oído alguna vez uno de sus anuncios.

Hoy vamos a hablar con Nacho Tomás Ruiz, nacido en Murcia en 1977, profesional de la publicidad y la comunicación desde 2001, y actualmente al frente de N7, su propia agencia de publicidad en Murcia desde 2010, que ya emplea a 15 personas. ‘Tuitero’ de pro y clásico de las redes sociales, Nacho no para, y cuando no está viendo publicidad, la está creando, y cuando no, hablando de ella, y cuando no, leyendo, montando en bici o tocando la guitarra.

Pero ha tenido un rato para sentarse conmigo a hablar del libro que ha publicado en este año 2023 con el sello Universo de Letras de la editorial Planeta, y que lleva por título ‘Impulsa tu marca, la guía definitiva para vender tu idea o negocio’. Es una tarde de los convulsos primeros días de octubre en Murcia, pero nos tomamos un refresco en una cafetería del Infante y tratamos de hacer un paréntesis en la angustiosa actualidad.

En esta charla hablamos del libro y de las muchas cuestiones a las que nos lleva su lectura, de lo grande a lo pequeño y de lo general a lo concreto, y vuelta a empezar. Entre las muchas cosas que Nacho dice, está la siguiente frase:

“Yo tuve un cliente una vez a quien tuvimos que quitarle las claves de Twitter porque puso un tuit diciendo ‘puto Messi’”. Y eso al hilo de nuestro uso de las redes sociales, uso en el que a veces perdemos el norte y quedamos con el culo al aire, si me permitís la expresión; en el que perjudicamos nuestra “marca personal”. Pero peor aún si lo que perjudicamos es la imagen de nuestra empresa.

Todavía en ese mismo asunto, el autor y publicista se explica: “Soy muy pragmático en el uso de las redes sociales: no publiques cosas que son privadas. ¿Para qué?”. Hablamos de sus experiencias en el sector y de su idea de recurrir todavía hoy a los clásicos de la publicidad (“me da mucha rabia que los nuevos gurús de la comunicación y de las redes sociales digan que las técnicas de siempre ya no sirven… Yo creo que lo dicen porque no conocen las técnicas de siempre”).

“Mi empresa va muy bien y por eso el libro es un acto de generosidad; en este momento me apetecía plasmar mi trabajo, aunque no pude entrar en detalle en todo, pero al menos que si alguien quiere hacer sus pinitos, sepa qué hacer”, afirma durante la charla Nacho Tomás.

Y durante nuestra conversación salen asuntos como la ética en la publicidad, los clientes, el impacto publicitario, el márketing online, la labor de los ‘CM’ en redes sociales y hasta el polémico asunto de Carlos Alcaraz en una corrida de toros, como acto que puede influir en su imagen pública, en su marca personal.

La grabación de este tercer programa de Elegí un mal día se llevó a cabo en la primera semana de octubre y bajo la conmoción del terrible incendio de las discotecas de Atalayas, que costó la vida a trece personas. Les dedico una canción en los primeros minutos.

